Известный украинский хореограф потролил беглеца Влада Яму

Украинский танцор, балетмейстер, режиссер и соучредитель театра Insha Dance Company Илья Мирошниченко жестко высказался в адрес Влада Ямы, который сбежал из Украины после начала полномасштабного вторжения в США и продолжает там отсиживаться.

Мирошниченко в свое время был суперфиналистом телепроекта "Танцуют все!", среди членов жюри которого были сбежавшие после 24 февраля 2022 года, - Влад Яма и Татьяна Денисова. С Ямой он был не только хорошо знаком, а даже пересекался после проекта.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

"С Владом Ямой был тоже очень хорошо знаком. После проекта мы пересекались. Ну что я могу сказать... Не хочу и не буду осуждать тех, кто выехал из страны. У каждого на то есть свои причины. Меня удивляет другое: имея такую аудиторию в соцсетях, влияние на людей, медийность - это все же можно было бы успешно использовать в пользу нашего государства", - удивляется Мирошниченко.

Также он раскрыл прозвище, которым Влада называют сейчас в танцевальном сообществе.

"Знаете, как мы называем его в нашем сообществе? Влад Майяма. Я считаю, что для танцевального общества и для шоу-бизнеса в целом эта личность потеряна. К нему уже нет того доверия. И оно вряд ли появится. Потому что украинцы - народ с хорошей памятью. Конечно, мы сейчас говорим о сознательных представителях нашей нации", - отметил хореограф.

Илья Мирошниченко (фото: instagram.com/miroshnichenko_illia)

Также он вспомнил скандальную Татьяну Денисову, которая работа в и в РФ, и в Украине. Но после начала войны почему-то выбрала сторону страны-агрессора.

"Ну а госпожа Денисова для меня в принципе была потеряна еще с того момента, когда отправилась в Россию. И я вообще не вижу смысла ее сейчас упоминать в нашем публичном пространстве. Наверное, мало кто знает, но 24 февраля 2022 года Таня находилась в Киеве, где принимала участие в съемках шоу "Танцы. World of Dance" для канала СТБ. То есть она все видела и знает правду о войне", - отметил Мирошниченко.