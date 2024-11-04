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"Ничего личного, просто бизнес". Беглец Яма поразвлекался на вечеринке с россиянами

Понедельник 04 ноября 2024 12:20
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"Ничего личного, просто бизнес". Беглец Яма поразвлекался на вечеринке с россиянами Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский хореограф Влад Яма, который во время полномасштабной войны сбежал и отсиживается в США, засветился на "русской вечеринке".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram танцовщика.

Так, Яма выступал в роли диджея на развлекательном мероприятии в Чикаго, посвященном празднованию Хеллоуина. На нем собрались граждане страны-агрессора.

Беглец опубликовал соответствующее видео в соцсетях. Судя по записи, ведущий проводил вечеринку на русском языке.

&quot;Ничего личного, просто бизнес&quot;. Беглец Яма поразвлекался на вечеринке с россиянами

Скриншот

В сети также начали появляться видеозаписи посетителей события, окрестившие ее "русской вечеринкой".

"Друзья! Российская вечеринка! Посмотрите, как это происходит", - прокомментировала одна из посетительниц на русском.

Хотя хореограф не появился в кадре, он снял видео в том же банкетном зале Petergof.

Реакция украинцев

Пользователи сети возмущены поступком Ямы, однако уже не удивляются его выходкам.

  • Патріотично грає, так сказати українську електронну музику популяризує! Потужно
  • Нічого особистого, просто бізнес
  • Щирий патріот
  • Так Яма і є рускій за мисленням і менталітетом
  • Та плювати їм на Україну. Ви це ще не зрозуміли?
  • Та нічого страшного. Головне потім в інсту виставити "як болить за Україну"
  • Ви здивовані? Зрадником був і залишається

Как Влад Яма сбежал из Украины

Яма покинул Украину в первые дни полномасштабной войны. Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд. Танцовщик сейчас находится в США.

&quot;Ничего личного, просто бизнес&quot;. Беглец Яма поразвлекался на вечеринке с россиянами

&quot;Ничего личного, просто бизнес&quot;. Беглец Яма поразвлекался на вечеринке с россиянами

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Позже появилась информация о том, что хореограф пересек границу незаконно. Танцовщик якобы воспользовался своей медийностью и дал взятку, чтобы ему разрешили выезд из Украины.

Как утверждает инсайдер, Яма был убежден, что в США ему удастся построить карьеру, однако его планы не осуществились.

Сейчас судья "Танців із зірками" якобы ощущает острую потребность в средствах, но, несмотря на это, продавать свою недвижимость в Украине не спешит.

Недавно Игорь Кондратюк сказал все, что думает о Потапе и Виннике.

Также звезда сериалов признался, что думает об артистах-беглецах.

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