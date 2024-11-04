"Ничего личного, просто бизнес". Беглец Яма поразвлекался на вечеринке с россиянами

Украинский хореограф Влад Яма, который во время полномасштабной войны сбежал и отсиживается в США, засветился на "русской вечеринке".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram танцовщика.

Так, Яма выступал в роли диджея на развлекательном мероприятии в Чикаго, посвященном празднованию Хеллоуина. На нем собрались граждане страны-агрессора.

Беглец опубликовал соответствующее видео в соцсетях. Судя по записи, ведущий проводил вечеринку на русском языке.

Скриншот

В сети также начали появляться видеозаписи посетителей события, окрестившие ее "русской вечеринкой".

"Друзья! Российская вечеринка! Посмотрите, как это происходит", - прокомментировала одна из посетительниц на русском.

Хотя хореограф не появился в кадре, он снял видео в том же банкетном зале Petergof.

Реакция украинцев

Пользователи сети возмущены поступком Ямы, однако уже не удивляются его выходкам.

Патріотично грає, так сказати українську електронну музику популяризує! Потужно

Нічого особистого, просто бізнес

Щирий патріот

Так Яма і є рускій за мисленням і менталітетом

Та плювати їм на Україну. Ви це ще не зрозуміли?

Та нічого страшного. Головне потім в інсту виставити "як болить за Україну"

Ви здивовані? Зрадником був і залишається

Как Влад Яма сбежал из Украины

Яма покинул Украину в первые дни полномасштабной войны. Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд. Танцовщик сейчас находится в США.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Позже появилась информация о том, что хореограф пересек границу незаконно. Танцовщик якобы воспользовался своей медийностью и дал взятку, чтобы ему разрешили выезд из Украины.

Как утверждает инсайдер, Яма был убежден, что в США ему удастся построить карьеру, однако его планы не осуществились.

Сейчас судья "Танців із зірками" якобы ощущает острую потребность в средствах, но, несмотря на это, продавать свою недвижимость в Украине не спешит.