Влад Дарвін вперше став батьком і розсекретив незвичайне ім'я малюка

Український співак Влад Дарвін (Vlad Darwin) менше місяця тому вперше став батьком. Його дружина Христина Марті народила сина. Влад був з дружиною на пологах, першим побачив малюка і відразу ж вирішив, що його ім'я буде починатися на букву "р".

Поповнення в родині вони розкрили в програмі "Світське життя" , а після Влад почав публікувати фото в Instagram.

34-річний музикант (справжнє ім'я Владислав Приходько) каже, що всю ніч не спав, придумуючи синові ім'я. До цього в списку ймовірних імен було 25, але жодне з них не підійшло. У підсумку хлопчика назвали незвично - Рональд.

"Ніч не спав, шукав всі імена на букву "р". Мені здалося, що Рональд - найцікавіше, свіже і сильне енергетичне ім'я. Він зможе приїхати в будь-яку країну світу, його легко будуть називати Ронні", - говорить Влад.

Молоді батьки кажуть, що син вже показує характер і іноді доводиться "потанцювати". Вони дуже відповідально ставляться до виховання, і мріють, щоб Рональд говорив п'ятьма мовами. Поки ж з сином вони говорять українською, англійською та вірменською (у Христини вірменське коріння).

"Рональд командує. Коли він хоче, тоді й їдемо. Коли він не хоче, над ним танцюємо", - розповів артист.

Про вагітність не знали навіть багато друзів

Виконавець і його дружина кажуть, що про вагітність знало небагато людей. Вони хотіли максимально убезпечитися від уваги, щоб провести якомога часу разом, готуючись до батьківства.

"Ми читали, ми вивчали, як доглядати за дитиною, ми готувалися. Для нас кожен день був особливий. Ми дуже задоволені тим, що ми нікому про це зайвому не сказали", - говорить Дарвін.

Вже після виходу програми в ефір співак розмістив кадри з "вагітної" фотосесії.

"Христина - ти прекрасна. Завдяки тобі я вчуся любити, народжуюся кожен день знову і знову і плачу від щастя. До того ж ніхто так проникливо не співає колискові, як ти... Спасибі тобі за цю нашу спільну пісню!" - підписав фото музикант.