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Світлана Лобода вперше завсетила на фото обличчя доньки Тільди

Новость на русском → Дубай, П'ятниця 07 травня 2021 11:07
Світлана Лобода вперше завсетила на фото обличчя доньки Тільди Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Світлана Мащенко

Світлана Лобода вперше показала обличчя молодшої доньки Тільди. Правда і тут артистка вдалася до маскування, начепивши на дитину сонцезахисні окуляри. Срівачка зараз насолоджується відпочинком в сонячному Дубаї, хвалячись знімками звідти.

Фото співачки з донькою з'явилося в Instagram.

"Як же добре в травні в Дубаї", - підписала милий кадр співачка.

На ньому вона позує на пляжі в білому купальнику і солом'яному капелюшку.

Світлана Лобода вперше завсетила на фото обличчя доньки Тільди

Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)

У Світлани Лободи дві дочки. Якщо старша Євангеліна народилася (2011) від стосунків з українським хореографом Андрієм Царем, то ім'я батька Тільди артистка приховує.

Така секретність спровокувала чутки про те, що дівчинка народилася від стосунків Світлани з Тіллем Ліндеманном - лідером групи Rammstein. Дівчинка з'явилася на світ 21 травня 2018 року в Лос-Анджелесі. А в липні 2017-го Лобода і Ліндеманн разом опинилися на фестивалі "Жара" в Баку, де досить тісно спілкувалися. Після цього німецький музикант ще кілька разів прилітав до Москви, де зустрічався зі співачкою.

Світлана Лобода вперше завсетила на фото обличчя доньки Тільди

Колаж: Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода влітку 2017-го

Коли через дев'ять місяців після зустрічі з Ліндеманном Лобода народила дівчинку, поповзли чутки, що саме музикант батько дитини. До того ж назвала вона її фактично на його честь - Тільдою.

Обличчя дівчинки, якій ось-ось виповниться три рочки, Світлана толком жодного разу не показала. Подейкують, що малятко ні краплі не схоже на лідера Rammstein, який їй насправді не батько. Тому артистка продовжує хайпувати на цій темі, не бажаючи розкривати правду.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода подала в суд на пластичного хірурга, який засвітив відео з операції.

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