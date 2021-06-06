Влад Дарвин впервые стал отцом и рассекретил необычное имя малыша

Украинский певец Влад Дарвин (Vlad Darwin) менее месяца назад впервые стал отцом. Его супруга Кристина Марти родила сына. Влад был с женой на родах, первым увидел малыша и сразу же решил, что его имя будет начинаться на букву "р".

Пополнение в семье они раскрыли в программе "Світське життя" , а после Влад начал публиковать фото в Instagram.

34-летний музыкант (настоящее имя Владислав Приходько) говорит, что всю ночь не спал, придумывая сыну имя. До этого в списке вероятных имен было 25, но ни одно из них не подошло. В итоге мальчика назвали необычно - Рональд.

"Ночь не спал, искал все имена на букву "р". Мне показалось, что Рональд - самое интересное, свежее и сильное энергетическое имя. Он сможет приехать в любую страну мира, его легко будут называть Ронни", - говорит Влад.

Молодые родители говорят, что сын уже показывает характер и иногда приходится "потанцевать". Они очень ответственно относятся к воспитанию, и мечтают, чтобы Рональд говорил на пяти языках. Пока же с сыном они говорят на украинском, английском и армянском (у Кристины армянские корни).

"Рональд командует. Когда он хочет, тогда и едем. Когда он не хочет, над ним танцуем", - рассказал артист.

О беременности не знали даже многие друзья

Исполнитель и его супруга говорят, что про беременность знали лишь немногие. Они хотели максимально оградиться от внимания, чтобы провести как можно времени вместе, готовясь к родительству.

"Мы читали, мы изучали, как ухаживать за ребенком, мы готовились. Для нас каждый день был особенный. Мы очень довольны тем, что мы никому об этом лишнему не сказали", - говорит Дарвин.

Уже после выхода программы в эфир певец разместил кадры с "беременной" фотосессии.

"Кристина - ты прекрасна. Благодаря тебе я учусь любить, рождаюсь каждый день снова и снова и плачу от счастья. К тому же никто так проникновенно не поет колыбельные, как ты... Спасибо тебе за эту нашу общую песню!" - подписал фото музыкант.