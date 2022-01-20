Смачний рецепт буябеса - традиційного французького супу, від якого ви будете в захваті (відео)
Якщо ви шанувальник риби і морепродуктів, то цей рецепт вас точно зацікавить. Українцям запропонували приготувати буябес - багатокомпонентний рибний суп, характерний для середземноморського узбережжя Франції.
Андрій Павленко показав на YouTube-каналі "КУС КУС", як приготувати смачний традиційний французький суп буябес.
Інгредієнти
- Мідії 0,5 кг
- Креветки 300 гр
- Гребінці 2 шт
- Розмарин за смаком
- Червоний снапер 1 шт
- Морський окунь 150 гр
- Помідори 6 шт
- Цибуля 3 шт
- Апельсин 1 шт
- Перець червоний 1 шт
- Фенхель 1 шт
- Морква 1 шт
- Часник 3 зубчики
- Лимон 1 шт
- Селера 1 шт
- Гарбуз 1 шт
- Цибуля порей 1 шт
Приготування
Спочатку необхідно почистити рибу і вирізати дві частини філе. При цьому залишки риби викидати не потрібно, з неї треба варити бульйон. Крім того, до риби додаються креветки, але не самі креветки, а панцири.
Туди також необхідно додати лавровий лист, чебрець і розмарин. Потім необхідно додати чорний перець, трохи солі і залити все водою.
Поки готуватися бульйон потрібно нарізати овочі і обсмажити їх на сковорідці. У цю страву можна замість гарбуза додати картоплю, але Павленко воліє гарбуз.
Далі рибу необхідно нарізати шматочками і кинути до овочів на сковорідку. Після чого потрібно додати 100-200 гр. білого вина.
Більш докладний процес приготування дивіться на відео.
Приготування французького супу буйабес (відео: YouTube)
Нагадаємо, українська страва увійшло до рейтингу найкращих у світі.
Ми також писали про те, як приготувати льодяники з червоного вина.