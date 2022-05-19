Смачні ліниві хачапурі всьо за 10 хвилин: рецепт від відомого кулінара

Відома кулінарка Ліза Глінська поділилась рецептом лінивих хачапурі, на приготування яких доведеться витратити всього 10 хвилин.
Про спосіб приготування вона розповіла у програмі "Ранок з Україною".
Для приготування смачних хачапурі знадобляться:
Легкий спосіб приготування:
Спочатку потрібно натерти сир. Далі в окремій мисці змішати до однорідної консистенції борошно, яйце, молоко та сіль. До тіста додати сир і ретельно перемішати.
Після цього розігрійте пательню з невеликою кількістю рослинної олії та викладіть на неї половину готового тіста, накрийте кришкою. Смажити потрібно по три хвилини з кожної сторони.
Спосіб приготування хачапурі (скрін з відео)
Готове хачапурі викладіть на тарілку і змастіть вершковим маслом. Смачного!
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