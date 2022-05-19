Вкусные ленивые хачапури всего за 10 минут: рецепт от известного кулинара

Известная кулинарка Лиза Глинская поделилась рецептом ленивых хачапури, на приготовление которых придется потратить всего 10 минут.
О способе приготовления она рассказала в программе "Ранок з Україною".
Для приготовления вкусных хачапури понадобятся:
Легкий способ приготовления:
Сначала нужно натереть сыр. Далее в отдельной миске смешать до однородной консистенции муку, яйцо, молоко и соль. К тесту добавить творог и тщательно перемешать.
После этого разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выложите на нее половину готового теста, накройте крышкой. Жарить нужно по три минуты с каждой стороны.
Способ приготовления хачапури (скрин с видео)
Готовое хачапури выложите на тарелку и смажьте сливочным маслом. Приятного аппетита!
Ранее мы сообщали, как приготовить вкусный зеленый борщ.
Также мы писали о рецепте мраморного рулета из свинины.
Кроме того, читайте, как приготовить домашнюю колбасу.