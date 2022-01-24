Наполеон з незвичним кремом "Дипломат": смачний спосіб, про який ми не знали раніше
Торт Наполеон - улюблений усіма десерт, який за класичним рецептом готується на основі коржів з листкового тіста з заварним кремом. Пропонуємо трохи урізноманітнити смакоту альтернативним кремом з цікавою назвою "Дипломат".
Секретами неймовірного Наполеона поділилась блогер Alina FooDee.
"Я в захваті від цього рецепта, адже він набагато простіше, ніж інші! Я навіть не помітила, як швидко розкачала і спекла всі коржі, але ж раніше цей процес займав цілу купу часу!" - розповідає блогер.
Інгредієнт
Для коржів:
- Борошно - 300 г + борошно для розкочування тіста
- Вершкове масло -200 г
- Вода крижана - 120 г
- Яйце - 1 шт.
- Сіль - щіпка
- Оцет яблучний 6% - 1 ст. л.
Для крему "Дипломат":
- Молоко - 750 г
- Яйце - 3 шт.
- Крохмаль кукурудзяний - 40 г
- Борошно - 40 г
- Цукор - 230 г
- Ванільний цукор - 20 г
- Вершкове масло - 50 г
- Вершки 33% - 500 г
Для крихти з коржів: цукрова пудра і ванільний цукор
Скріншот: Так буде виглядати майже готовий Наполеон
Покрокове приготування торта
Додайте в борошно сіль і перемішайте. Натріть заморожене вершкове масло на тертці, постійно обвалюючи його в борошні.
Додайте в крижану воду оцет і яйце, перемішайте. Влийте рідину до крихти з масла і борошна. Замісіть тісто. Розділіть його на 4 частини і покладіть в "морозилку" на 30-60 хвилин.
Молоко нагрійте до гарячого стану. В окремій мисці змішайте борошно, цукор, крохмаль і яйця. Влийте трохи гарячого молока, перемішайте. Потім вилийте цю суміш в молоко, поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Після появи перших бульбашок, проваріть ще 1 хвилину. Додайте вершкове масло і ванільний цукор. Перемішайте до однорідності. Накрийте харчовою плівкою і дайте повністю охолонути.
Тонко розкачайте кожну з частин тіста. Наколіть виделкою. Випікайте кожен корж 8-10 хвилин при температурі 190 градусів. Коли корж ще дуже гарячий, обріжте краї і розріжте кожен корж на 2 частини. Разом вийде 8 коржів.
Коли заварний крем повністю охолоне, збийте жирні вершки до стійких піків. Вершки при цьому повинні бути дуже холодними.
Збийте заварний крем міксером і частинами додайте його в збиті вершки.
Змастіть коржі кремом. Промажте верх і боки торта кремом. З обрізків коржів зробіть крихту, додайте трохи ванільного цукру і цукрову пудру. Посипте верх і боки торта крихтою.
Дивіться нижче на відео покрокове приготування вашого Наполеона:
Раніше блогер також розповіла, як приготувати Наполеон без випічки всього за 20 хвилин.