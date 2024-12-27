5 продуктов, которые улучшают концентрацию и умственные способности

Чтобы восстановить организм после новогодних праздников и вернуться к рабочей рутине, стоит добавить в рацион полезные продукты. Они способны повысить концентрацию и зарядить энергией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Что стоит есть

Доктор Бинг, эксперт по здоровью мозга, рассказал, что нет волшебной таблетки, чтобы остановить когнитивное снижение, ни одна отдельная еда не может гарантировать острый ум в возрасте. Исследования показывают, что определенная пища может дать мозгу большую пользу.

Листовые овощи

Первыми продуктами, которые он рекомендовал, были листовые овощи, такие как капуста, шпинат и брокколи, которые наполнены питательными веществами и могут замедлить когнитивный спад. К ним относятся витамин К, фолиевая кислота, бета-каротин, В12 и витамин Е.

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось, сардины и треска богата омега-3 жирными кислотами, которые связаны с более низкими уровнями бета-амилоида - белка, который образует вредные сгустки в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

Доктор Бинг рекомендует есть две порции жирной рыбы в неделю. Если вы не любите рыбу, то есть несколько растительных альтернатив, например, семена льна и грецкие орехи.

Фрукты

Третьим продуктом, который он рекомендовал, были фрукты, такие как клубника, ежевика и черника, которые содержат флавоноиды, которые являются одними из самых мощных антиоксидантов и могут помочь улучшить память.

Кроме того, ягоды также обладают противовоспалительным действием, могут уменьшить риск развития рака и помогают укрепить иммунную систему.

Кофеин

Четвертая еда станет приятной новостью для всех любителей кофе или чая, поскольку кофеин - это хороший способ улучшить концентрацию, а также помочь мозгу закрепить новые воспоминания.

"Однако будьте осторожны, чтобы не злоупотреблять кофеином и старайтесь избегать его во второй половине дня, чтобы не повредить сон", - сказал он.

Орехи