5 продуктов, которые улучшают концентрацию и умственные способности
Чтобы восстановить организм после новогодних праздников и вернуться к рабочей рутине, стоит добавить в рацион полезные продукты. Они способны повысить концентрацию и зарядить энергией.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Что стоит есть
Доктор Бинг, эксперт по здоровью мозга, рассказал, что нет волшебной таблетки, чтобы остановить когнитивное снижение, ни одна отдельная еда не может гарантировать острый ум в возрасте. Исследования показывают, что определенная пища может дать мозгу большую пользу.
Листовые овощи
Первыми продуктами, которые он рекомендовал, были листовые овощи, такие как капуста, шпинат и брокколи, которые наполнены питательными веществами и могут замедлить когнитивный спад. К ним относятся витамин К, фолиевая кислота, бета-каротин, В12 и витамин Е.
Жирная рыба
Жирная рыба, такая как лосось, сардины и треска богата омега-3 жирными кислотами, которые связаны с более низкими уровнями бета-амилоида - белка, который образует вредные сгустки в мозге людей с болезнью Альцгеймера.
Доктор Бинг рекомендует есть две порции жирной рыбы в неделю. Если вы не любите рыбу, то есть несколько растительных альтернатив, например, семена льна и грецкие орехи.
Фрукты
Третьим продуктом, который он рекомендовал, были фрукты, такие как клубника, ежевика и черника, которые содержат флавоноиды, которые являются одними из самых мощных антиоксидантов и могут помочь улучшить память.
Кроме того, ягоды также обладают противовоспалительным действием, могут уменьшить риск развития рака и помогают укрепить иммунную систему.
Кофеин
Четвертая еда станет приятной новостью для всех любителей кофе или чая, поскольку кофеин - это хороший способ улучшить концентрацию, а также помочь мозгу закрепить новые воспоминания.
"Однако будьте осторожны, чтобы не злоупотреблять кофеином и старайтесь избегать его во второй половине дня, чтобы не повредить сон", - сказал он.
Орехи
Пятой и последней едой, которую он рекомендовал, были орехи, особенно грецкие, поскольку они богаты особым типом омега-3, который связан с улучшением когнитивных функций и здоровья сердца.
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