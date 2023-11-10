"Освободительная борьба продолжается". Свитолина и Жадан встретились с украинскими воинами (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.

Свитолина и Жадан привезли дроны для бригады НГУ "Хартия"

Первая ракетка Украины опубликовала фотоотчет из Харькова и рассказала, что с первых дней поддерживает подразделение "Хартия".

Элина Свитолина и Сергей Жадан с украинскими воинами (фото: instagram.com/elisvitolina)

“С первых дней полномасштабной войны я поддерживаю добровольческое подразделение “Хартия”, основанное патриотами Харькова, а теперь являющееся мощной бригадой в составе Национальной гвардии Украины. Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие ребята, низкий поклон вам.

Освободительная борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто защищает нас! Только вместе мы сможем победить. Слава Украине” - написала Свитолина в своем блоге.

Элина Свитолина и Сергей Жадан с украинскими воинами (фото: instagram.com/elisvitolina)

Напомним, ранее теннисистка посетила Ирпень, где при ее поддержке восстанавливается здание ЖК "Мюнхгаузен", которое было повреждено во время российской оккупации.

Всего для восстановления дома собрали 127 тысяч долларов, 20 тысяч из которых пожертвовала сама спортсменка, а еще 80 тысяч долларов выделила основанная в Украине компания Grammarly. К собранию присоединились благотворители из разных уголков мира.

Полностью восстановить дом планируют в мае 2024 года.

Элина Свитолина в Ирпене (фото: t.me/Kravchuk_Andriy_Irpin)