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Украинская звезда тенниса Элина Свитолина посетила Ирпень. Помогала собирать средства

Вторник 07 ноября 2023 20:57
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Украинская звезда тенниса Элина Свитолина посетила Ирпень. Помогала собирать средства Элина Свитолина приехала в Ирпень (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Юлия Любченко

Третья ракетка мира Элина Свитолина, как посол UNITED24 вернулась в Украину ради важной миссии в рамках проекта восстановления домов в Ирпене.

О том, как Элина посетила город-герой Ирпеня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram теннисистки и Telegram- канал Андрея Кравчука.

Украинская теннисистка Элина Свитолина приехала в Ирпень

Элина Свитолина вместе с донорами UNITED24 ранее помогала собирать средства на восстановление дома по улице Киевской, 53, что находится в Ирпене. Именно туда попали российские снаряды.

Сейчас девушка приехала посмотреть, как продвигается восстановление этого дома, который был поврежден в результате обстрелов.

"Когда я приезжала сюда в феврале, мое сердце было разбито. Дом стоял сгоревшим и сильно разрушен российскими снарядами. Сегодня я рада видеть, как меняется его фасад, и слышать, что некоторые семьи уже вернулись в свои дома", - поделилась своими впечатлениями Элина.

Украинская звезда тенниса Элина Свитолина посетила Ирпень. Помогала собирать средстваУкраинская звезда тенниса Элина Свитолина посетила Ирпень. Помогала собирать средстваУкраинская звезда тенниса Элина Свитолина посетила Ирпень. Помогала собирать средства

Свитолина посетила Ирпень (фото: t.me/Kravchuk_Andriy_Irpin)

Известно, что Свитолина собирает средства, организовывает мероприятия для юных теннисистов, принимает участие в благотворительных мероприятиях и программах помощи украинцам.

Теннисистка во время визита присоединилась к сбору средств на восстановление дома, успела пообщаться с местными и узнать, что в Ирпень уже вернулись многие семьи, которые строят свою жизнь заново.

Стоит напомнить, что в феврале она уже приезжала в Ирпень с тем же проектом, но тогда он только запускался. И сейчас посол вместе с UNITED24 может своими глазами увидеть, как изменился разрушенный ЖК "Мюнхаузен" к лучшему.

Украинская звезда тенниса Элина Свитолина посетила Ирпень. Помогала собирать средстваУкраинская звезда тенниса Элина Свитолина посетила Ирпень. Помогала собирать средстваУкраинская звезда тенниса Элина Свитолина посетила Ирпень. Помогала собирать средства

Свитолина посетила Ирпень (фото: t.me/Kravchuk_Andriy_Irpin)

Как пишет первый заместитель городского головы Андрей Кравчук в своем Telegram-канале, для восстановления этого дома было собрано 127 тысяч долларов. 20 тысяч из которых пожертвовала сама Элина, а еще 80 тысяч долларов выделила основанная в Украине компания Grammarly. Также к восстановительному собранию присоединились благотворители из разных уголков мира.

По плану завершение восстановления жилищного комплекса запланировано уже на май 2024 года.

Украинская звезда тенниса Элина Свитолина посетила Ирпень. Помогала собирать средстваУкраинская звезда тенниса Элина Свитолина посетила Ирпень. Помогала собирать средства

Скриншоты

Раньше мы писали о том, чтоСвитолина восхищала фото с маленькой дочкой.

Также читайте наш материал о том, как Свитолина играет с маленькой дочкой в паузах между тренировками.

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Благодійна організація Элина Свитолина Ирпень