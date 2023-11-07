Украинская звезда тенниса Элина Свитолина посетила Ирпень. Помогала собирать средства

Третья ракетка мира Элина Свитолина, как посол UNITED24 вернулась в Украину ради важной миссии в рамках проекта восстановления домов в Ирпене.

О том, как Элина посетила город-герой Ирпеня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram теннисистки и Telegram- канал Андрея Кравчука.

Украинская теннисистка Элина Свитолина приехала в Ирпень

Элина Свитолина вместе с донорами UNITED24 ранее помогала собирать средства на восстановление дома по улице Киевской, 53, что находится в Ирпене. Именно туда попали российские снаряды.

Сейчас девушка приехала посмотреть, как продвигается восстановление этого дома, который был поврежден в результате обстрелов.

"Когда я приезжала сюда в феврале, мое сердце было разбито. Дом стоял сгоревшим и сильно разрушен российскими снарядами. Сегодня я рада видеть, как меняется его фасад, и слышать, что некоторые семьи уже вернулись в свои дома", - поделилась своими впечатлениями Элина.

Свитолина посетила Ирпень (фото: t.me/Kravchuk_Andriy_Irpin)

Известно, что Свитолина собирает средства, организовывает мероприятия для юных теннисистов, принимает участие в благотворительных мероприятиях и программах помощи украинцам.

Теннисистка во время визита присоединилась к сбору средств на восстановление дома, успела пообщаться с местными и узнать, что в Ирпень уже вернулись многие семьи, которые строят свою жизнь заново.

Стоит напомнить, что в феврале она уже приезжала в Ирпень с тем же проектом, но тогда он только запускался. И сейчас посол вместе с UNITED24 может своими глазами увидеть, как изменился разрушенный ЖК "Мюнхаузен" к лучшему.

Свитолина посетила Ирпень (фото: t.me/Kravchuk_Andriy_Irpin)

Как пишет первый заместитель городского головы Андрей Кравчук в своем Telegram-канале, для восстановления этого дома было собрано 127 тысяч долларов. 20 тысяч из которых пожертвовала сама Элина, а еще 80 тысяч долларов выделила основанная в Украине компания Grammarly. Также к восстановительному собранию присоединились благотворители из разных уголков мира.

По плану завершение восстановления жилищного комплекса запланировано уже на май 2024 года.

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