Визит принца Гарри в Украину вывел его брата Уильяма из себя: детали конфликта

Так, старший брат герцога Сассекского был настолько разъярен его поездкой в Украину, что выразил резкую критику в адрес работников Кенсингтонского дворца, а особенно - своей службы безопасности.

Отмечается, что принц Уильям давно планировал лично отправиться в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку государству, которое уже более трех лет сопротивляется российской агрессии. Однако советники по безопасности категорически отговаривали его от этой идеи, считая поездку в зону боевых действий слишком опасной для будущего короля. Принц Уильям и Гарри (фото: Getty Images)

Недовольство принца Уэльского достигло апогея, когда выяснилось, что Гарри не только поехал в Украину без предварительного согласования с королевской семьей, но и сделал это публично.

Что известно о визите принца Гарри в Украину

В прошлый четверг принц Гарри совершил неожиданный визит в Украину. Вместе с представителями Invictus Games Foundation герцог Сассекский прибыл во Львов, где посетил медицинский центр Superhumans.

В этой клинике проходят лечение и реабилитацию украинские военные и гражданские, пострадавшие в результате российской агрессии. Встречи с пациентами глубоко впечатлили Гарри - на обнародованных снимках он выглядел эмоционально взволнованным.

Информация о визите появилась только после того, как принц покинул Украину, что было связано с соображениями безопасности. Сначала Гарри прибыл в Польшу, а оттуда под охраной пересек границу и прибыл во Львов.

Он стал первым представителем британской королевской семьи, который посетил Украину с начала полномасштабной войны.

Ни Кенсингтонский, ни Букингемский дворец пока не прокомментировали эту поездку. Однако источники из окружения принца Уильяма отмечают, что он крайне недоволен самостоятельными действиями брата, которые не были согласованы с королевским домом.