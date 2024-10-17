Выживут в засуху: 7 популярных растений, которые не нужно часто поливать

Безусловно, все растения нужно поливать - иначе цветок со временем погибнет. Но некоторые виды растений не любят увлажненную почву, поэтому будут идеальным вариантом для тех, кто забывает поливать вазоны.

О том, какие растения не надо поливать слишком часто, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

Бегония

Бегония (фото: Wikipedia)

Бегонии известны своими большими, роскошными листьями, которые создают яркий контраст в любой комнате. За ними, безусловно, легко ухаживать, но бегонии могут быть чувствительны к чрезмерному поливу, поэтому просто подождите, пока листья немного опустятся, прежде чем поливать почву снова.

Алое

Алое (фото: Wikipedia)

Колючий суккулент с пухлой, зубчатой листвой, алоэ известен своей живучестью. Это простые в уходе комнатные растения, не требующие частого полива, поэтому между поливами можно давать почве подсохнуть, чтобы избежать переувлажнения.

Алоэ растет медленно, как и большинство суккулентов, но если вы будете терпеливы, то он может вырасти до 90 см высотой и шириной. Алоэ требуется яркий свет, но не следует ставить вазон под прямые солнечные лучи, иначе растение может получить солнечный ожог.

Сансевиерия

Сансевиерия (фото: Freepik)

Сансевиерия, принадлежащая к суккулентам, легко станет комнатным растением, не требуя излишней суеты. Поливать "змеиное растение" нужно только тогда, когда почва полностью высохнет, что зимой означает полив один раз в месяц или два.

Элегантная форма и неприхотливость в выращивании идеально подходят для занятых новичков, которым нужно эстетическое растение, но не график полива.

Орхидея

Орхидея (фото: Freepik)

Орхидея имеет репутацию растения, которое сложно выращивать. Однако, хотя эти роскошные цветы следует поливать регулярно, интервалы между поливами достаточно значительны - рекомендуют ориентироваться на состояние корней и поливать орхидею, когда части стебля белеют.

Слишком много влаги может привести к загниванию корней растения и даже гибели зеленого любимца.

Хлорофитум

Хлорофитум (фото: Freepik)

Еще одно легкое в уходе растение, хлорофитум, может преуспевать в типичных зимних домашних условиях. Они прекрасно чувствуют себя в сухих условиях и нуждаются лишь в незначительном освещении, чтобы расти.

Спатифиллум

Спатифиллум (фото: Freepik)

Похоже, спатифиллум или лилия мира не сможет засохнуть даже у начинающего цветовода. Это растение легко адаптируется ко многим условиям.

Конечно, вы не сможете забыть о спатифиллуме полностью, но это растение лучше переносит засуху, чем большинство других цветущих комнатных растений. Кроме того, по состоянию лилии легко определить, когда ей нужна вода. Как только растения начинают едва увядать - пора ее полить.

Рождественский кактус

Рождественский кактус (фото: Wikipedia)

Если вы ищете долговечное растение, которое к тому же придаст яркие цвета в ваше пространство, обратите внимание на рождественский кактус. Несмотря на название, это суккулентное растение довольно сильно отличается от колючего "родственника" по виду.

Но это растение так же неприхотливо в уходе. Как отмечают, рождественские кактусы преуспевают в почти запущенном состоянии, их можно держать в помещении круглый год или на лето выносить на улицу в полную тень.