Военнообязанные должны будут обновить данные в течение 60 дней: что известно

По словам Чернева, рассматриваются три варианта предоставления информации в ТЦК. А именно:

Лично прийти и обновить данные в ТЦК

Сделать это в ЦНАП

Зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн

"Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны стать на учет и выполнять свой воинский долг", - сообщил представитель Комитета.

Также Чернев сообщил, что в настоящее время по "уклонистам" обсуждаются три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках. Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой.

Кроме этого, сейчас ведется активная дискуссия по поводу вопроса демобилизации для тех, кто уже отслужил 36 месяцев.

"Мы понимаем, что 36 месяцев в тылу и 36 месяцев на передовой очень сильно отличаются. Но чтобы принять какое-то решение, мы должны получить цифры от Генштаба и их понимание того, можно ли демобилизовать таких людей, не провалится ли фронт через это. То есть мы должны опираться на конкретные цифры и ждем их от Генштаба", – пояснил народный депутат.