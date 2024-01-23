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Новый скандал с УЗ. Военный обратил внимание на малозаметную, но важную деталь в билетах

Украина, Вторник 23 января 2024 13:10
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Новый скандал с УЗ. Военный обратил внимание на малозаметную, но важную деталь в билетах "Укрзализныця" печатает билеты на русском языке (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Пользователи сети обнаружили, что "Укрзализныця" до сих пор печатает билеты с русским переводом. Проблема заключается в устаревшем программном обеспечении и принтерах на кассах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост военного Бориса Грачева в X (Twitter).

Детали скандала

"Я в а*уе, но "Укрзализныця" до сих пор печатает бумажные билеты на русском языке. Это так странно и вс*ато, что даже не знаю, что сказать", - пишет ветеран войны.

На билете, фото которого он добавил в пост, видно, что документ действительно двуязычный.

Новый скандал с УЗ. Военный обратил внимание на малозаметную, но важную деталь в билетах

Скриншот

В комментариях пользователи посоветовали покупать билеты онлайн: тогда на них не будет русскоязычной версии. Однако военный отметил, что купить билеты для УБД можно только в кассе.

Кроме того, многие комментаторы отметили, что проблема заключается в том, что программное обеспечение "Укрзализныци" устарело:

  • "Найсмішніше, що змін не передбачається. Бо для цього треба ціле ПЗ для продажу квитків змінювати. А воно виглядає як українсько-російський інтерфейс, і перед касиром так само".
  • "Це готові бланки суворої звітності, яких надруковано ще при Кучмі на 50 років".
  • "Які бланки, вони друкують при вас, а це апріорі не готовий бланк. Шаблон для друку змінити не складно, думаю, один раз хтось має налаштувати, отож питання лише в бажанні".

В качестве примера также приводят билеты от литовской железной дороги. На них представлены три языка, среди которых также русский.

Новый скандал с УЗ. Военный обратил внимание на малозаметную, но важную деталь в билетах

Скриншот

Официальных комментариев перевозчика касательно этой ситуации пока не было.

Раньше мы рассказывали о том, что в "Укрзализныце" можно перевозить автомобили.

А еще мы писали о том, как в "Укрзализныце" решили проблему дыр в окнах.

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Укрзализныця квитки
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