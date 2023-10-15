Военный хирург поразил историями спасения бойцов: такое трудно даже представить

Сергей Чуб – врач-хирург 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий кордон". Мужчина спасает раненых бойцов, а потому уже немало видел на войне. Хирург решил рассказать, какие истории с военными ему запомнились больше всего.

Как хирург начал спасать военных

В начале полномасштабной войны РФ против Украины мужчина работал в больнице скорой помощи, в отделении неотложной хирургии. Кроме того, он учился в аспирантуре. Но Чуб узнал, что для спасения военных не хватает специалистов, потому он пошел на войну.

"Военно-полевая хирургия - это не оперировать где-то в поле, не оперировать где-то в окопе. Это - силы и средства, развернутые вдоль линии фронта. И на каждом из этапов оказания помощи каждый вкладывает частицу себя в раненого", - отметил хирург.

Хирург спасает военных, получивших ранения на фронте (скриншот)

Сдавал кровь во время операции ради раненого героя

Чуб рассказал, что спасать военных приходится в непростых условиях. Вокруг может быть громко, а раненых бойцов могут привозить очень часто. Иногда бывает такое, что не хватает крови.

"Недавно была ситуация, когда у пациента было ранение шеи, большая кровопотеря. В рамках реанимационных мероприятий для него была использована вся кровь", - вспомнил хирург.

И тогда мужчина понял, что у него нет выбора. Он прекратил операцию, пошел и сдал кровь, а затем вернуться к раненому и спасал его уже с восстановленными запасами крови.

Военный чудом выжил после серьезного ранения

Хирург признался, что иногда он читает книги для медиков и понимает, что некоторых военных спасает чудо. Он вспомнил, как к нему привезли бойца, который получил серьезное ранение и много часов буквально истекал кровью.

"10 часов у него продолжалось кровоизлияние в живот... Мы его прооперировали, и человек уже находится в отпуске по состоянию здоровья. Но я до сих пор не могу понять, как ему так повезло", - рассказал хирург.