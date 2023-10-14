"Я настраиваюсь на вечную войну": комик Антон Тимошенко объяснил свою позицию

Украинский комик и волонтер Антон Тимошенко поразил своими размышлениями по поводу войны в Украине. Он считает, что лучше настраивать себя на вечную войну.

Антон Тимошенко поразил заявлением о вечной войне

Тимошенко посетил интервью Сергея Лиховиды для проекта “Розмова” на YouTube для обсуждения важных и актуальных тем, которые не могут не беспокоить украинцев. А особенно тех, кто оказывает влияние на широкую аудиторию. О волонтерстве, о стендапах во время военного положения. А также о своем отношении к войне в целом.

Во время разговора с Сергеем комик рассказал много интересных вещей и заверился, что он всегда говорит разумные вещи. Но больше всего в этом интервью удивляет фраза Антона о бесконечной войне и объяснении комика о том, почему он так пессимистично себя настроил.

"Я не настраиваюсь на победу скорую, я не люблю эти настроения - победа завтра, мы летом уже в Крыму, я в это никогда не верил, когда это говорили. Я настраиваюсь на вечную войну, потому что когда ты думаешь, что война будет вечно, в принципе ты уже не переживаешь особенно при жизни.Она будет все время.Ибо когда ты начинаешь думать о победе скорой и когда ты слышишь какое-то интервью, что война до последнего украинца, ты сидишь и думаешь, а может это я последний украинец, может так и получится? Это очень опасные мысли", - рассказал Антон.

Антон Тимошенко о вечной войне (скриншоты интервью)

Конечно, это субъективная позиция комика, но в этих словах есть логика. Однако это нормально для него, а кого-то греет мысль о скорой победе, которая может произойти в любой момент.

Также Антон отметил, что война стирает все моменты радости, поскольку это нелегкое время и невозможно воспринимать жизнь такой, какой она была до полномасштабного вторжения России.