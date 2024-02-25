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Военные показали "фронтовых" котиков. Ничего милее вы сегодня точно не увидите

Воскресенье 25 февраля 2024 18:51
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Военные показали "фронтовых" котиков. Ничего милее вы сегодня точно не увидите Эти кадры поразили украинцев (фото: facebook.com/56brigade)
Автор: Полина Иваненко

56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада умилила сеть новыми фото. Военные показали своих "пушистых помощников", которые не только поднимают настроение, но и "зачищают посадки" от вредителей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада поделилась в Facebook.

Фото пушистиков на фронте

Так, военные разместили кадры, на которых они позируют рядом с котами. Как оказалось, у пушистиков есть собственные "обязанности".

"У каждого на огневой позиции своя работа: у людей - уничтожать захватчиков, у котиков - зачищать посадку от вредителей. А когда дело сделано, все собираются вместе посидеть под уже теплыми лучами солнышка, чтобы пообщаться и поддержать друг друга", - говорится в посте.

Военные показали &quot;фронтовых&quot; котиков. Ничего милее вы сегодня точно не увидитеЗащитник Украины (фото: facebook.com/56brigade)

Кроме того, военные рассказали о своем настроении. Понемногу приходит весна, а вместе с ней - осознание того, что все будет хорошо.

"И вдруг остро чувствуешь: холод ночи отступает, жизнь побеждает, скоро весна, и все у нас будет хорошо на этой славной земле!" - добавили защитники Украины.

Военные показали &quot;фронтовых&quot; котиков. Ничего милее вы сегодня точно не увидитеКошки на позициях (фото: facebook.com/56brigade)

Больше фото с фронта

Военные показали &quot;фронтовых&quot; котиков. Ничего милее вы сегодня точно не увидите

Военные показали &quot;фронтовых&quot; котиков. Ничего милее вы сегодня точно не увидите

Военные показали &quot;фронтовых&quot; котиков. Ничего милее вы сегодня точно не увидитеСвежие кадры с фронта ​​

Как реагирует сеть

В комментариях под фото пользователи пишут:

  • "Держитесь, наши родные защитники. Мы с вами - радуемся, скучаем, волнуемся, но верим вам, верим в нашу победу. Спасибо за каждый прожитый день"
  • "Пусть Вас Бог бережет, здоровья, силы и терпения"
  • "Наши лучшие".

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