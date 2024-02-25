Військові показали "фронтових" котиків. Нічого милішого ви сьогодні точно не побачите
56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада розчулила мережу новими фото. Військові показали своїх "пухнастих помічників", які не тільки підіймають настрій, а ще й "зачищають посадки" від шкідників.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада поділилася у Facebook.
Фото пухнастиків на фронті
Так, військові розмістили кадри, на яких вони позують поруч із котами. Як виявилося, чотирилапі мають власні "обов'язки".
"У кожного на вогневій позиції своя робота: у людей – нищити загарбників, у котиків – зачищати посадку від шкідників. А коли справу зроблено, всі збираються разом посидіти під теплими вже променями сонечка, щоб поспілкуватися та підтримати одне одного", - йдеться у дописі.
Захисник України (фото: facebook.com/56brigade)
Окрім цього, військові розповіли про свій настрій. Потроху приходить весна, а разом із нею усвідомлення того, що все буде добре.
"І раптом гостро відчуваєш: холод ночі відступає, життя перемагає, скоро весна, і все у нас буде добре на цій славній землі!" - додали захисники України.
Котики на позиціях (фото: facebook.com/56brigade)
Більше фото з фронту
Свіжі кадри з фронту (фото: facebook.com/56brigade)
Як реагує мережа
У коментарях під фото юзери пишуть:
- "Тримайтеся, наші рідненькі захисники. Ми з вами - радіємо, сумуємо, хвилюємося, але віримо вам, віримо у нашу перемогу. Дякуємо за кожен прожитий день"
- "Хай Вас Бог береже, здоров'я, сили і терпіння"
- "Наші найкращі".
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