Военком рассказал, могут ли представители ТЦК останавливать транспорт для вручения повестки

Что нужно знать

Работники ТЦК и СП не имеют права останавливать общественный транспорт, чтобы вручать повестки пассажирам.

Остановить транспортное средство может только Нацполиция.

"Таких случаев я, допустим, не знаю, что военнослужащие маршрутку останавливают... Если вы стали свидетелями таких случаев, сообщайте в соответствующие районные территориальные центры или обращайтесь к начальнику областного территориального центра, и мы будем принимать меры", — отметил Гуренко.

Вручать повестки в общественных местах представителям терцентров комплектования разрешено.

"В связи с тем, что не все граждане выполняют правила военного учета, возникает необходимость уточнить их учетные данные. Только с этой целью. Потому что граждане, находящиеся на улицах или в общественных местах, они не все подлежат призыву. Там сотни причин разных: состояние здоровья, образование, бронирование, предоставление отсрочек, уход за близкими своими родственниками и др. Но вручать повестки им разрешено, чтобы уточнить их персональные данные. Действующим законодательством не запрещено вручать повестки в общественных местах", - резюмировал Андрей Гуренко.

Какой должна быть законная повестка

Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

название "Повестка"

ФИО военнообязанного

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного

номер повестки

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета

подпись человека, выдавшего повестку

дата выдачи повестки

мокрая печать

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.