Военком рассказал, могут ли представители ТЦК останавливать транспорт для вручения повестки

В Украине продолжается мобилизация для пополнения резервов армии. Многим военнообязанным начали выдавать повестки в транспорте, но останавливать для этого его ТЦК не могут.
Об этом заявил начальник отдела военного учета Запорожского областного ТЦК Андрей Гуренко, передает "Суспільне".
Работники ТЦК и СП не имеют права останавливать общественный транспорт, чтобы вручать повестки пассажирам.
Остановить транспортное средство может только Нацполиция.
"Таких случаев я, допустим, не знаю, что военнослужащие маршрутку останавливают... Если вы стали свидетелями таких случаев, сообщайте в соответствующие районные территориальные центры или обращайтесь к начальнику областного территориального центра, и мы будем принимать меры", — отметил Гуренко.
Вручать повестки в общественных местах представителям терцентров комплектования разрешено.
"В связи с тем, что не все граждане выполняют правила военного учета, возникает необходимость уточнить их учетные данные. Только с этой целью. Потому что граждане, находящиеся на улицах или в общественных местах, они не все подлежат призыву. Там сотни причин разных: состояние здоровья, образование, бронирование, предоставление отсрочек, уход за близкими своими родственниками и др. Но вручать повестки им разрешено, чтобы уточнить их персональные данные. Действующим законодательством не запрещено вручать повестки в общественных местах", - резюмировал Андрей Гуренко.
Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:
Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.
Кстати, ранее мы писали о том, законно ли вручение повесток на пляжах и блокпостах.
А еще рассказывали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.