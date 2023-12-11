Не все смогут получить: названо главное требование для установки будущей Windows 12

Следующее обновление для Windows 11, известное под названием Hudson Valley, будет настолько широким, что оно выйдет под маркой Windows 12.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей, обзоров и советов Windows Central .

Согласно информации от Windows Central, Windows 12 ожидается во второй половине 2024 года. Вероятно, RTM-версия появится в апреле, но окончательное завершение операционной системы ожидается к августу. Большое обновление, аналогичное текущему для Windows 11, запланировано на сентябрь или октябрь 2024 года.

Требования

В Windows 12 основное внимание уделено технологии искусственного интеллекта (ИИ). Она будет тесно интегрирована во всю операционную систему, требуя нового аппаратного обеспечения с использованием нейронных процессоров (NPU), предназначенных специально для ускорения задач ИИ.

Однако проблема заключается в том, что поддержка NPU доступна только в последних поколениях процессоров Intel и AMD. Следовательно, на ПК с этими процессорами все функции системы будут работать в полном объеме, в то время как на компьютерах с обычными процессорами без NPU функции ИИ могут быть ограничены или недоступны.

Что еще известно о Windows 12

По некоторым слухам, Microsoft, возможно, рассматривает вариант представления Windows 12 не как отдельную операционную систему, а как большое обновление для Windows 11.

Такой подход позволит избежать увеличения фрагментированности экосистемы Microsoft и обеспечит беспроблемный, бесплатный и простой переход для пользователей, что вероятно привлечет больше людей на новую платформу.

Известно, что владельцы компьютеров очень неохотно переходят на новую версию Windows, предпочитая пользоваться старой. Но подача такого изменения в качестве обычного обновления будет восприниматься иначе и привлечет больше людей.