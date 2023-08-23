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Сколько украинцев в Чехии планируют вернуться домой в ближайшее время: исследование

Среда 23 августа 2023 13:14
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Сколько украинцев в Чехии планируют вернуться домой в ближайшее время: исследование Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чехии временной защитой пользуются 362 тысяч украинских беженцев. Часть из них планируют вернуться в Украину в ближайшее время.

Что побуждает украинцев уезжать из Чехии и какая часть беженцев пока не собираются менять место жительства, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ceskenoviny.cz.

Что мотивирует украинцев вернуться домой

Международная организация по миграции (МОМ) провела опрос среди 1700 украинских беженцев в Чехии относительно их планов переезда. Оказалось, что около 10% беженцев планируют вернуться в Украину в ближайшее время. А две трети опрошенных (66%) надеются вернуться домой со временем.

Среди планирующих уехать из Чехии поселиться в другом регионе Украины хотят 1% опрошенных, а 3% задумываются о другой стране. В то же время три четверти людей со временной защитой сейчас не намерены переезжать.

У 40% тех, кто хочет вернуться в Украину, есть стремление улучшить ситуацию на родине. Столько же заявили о желании воссоединиться с семьей. 25% хотят уехать, потому что не имеют или не могут найти жилье. Также каждый восьмой респондент указал среди причин дискриминацию.

По словам тех, кто планирует вернуться, по прибытии им больше всего понадобятся материальная помощь, трудоустройство и жилье. Некоторые также упоминали образование детей, поддержку открытия бизнеса и транспорт. Треть опрошенных заявили, что им не понадобится помощь.

Сколько украинцев в Чехии планируют вернуться домой в ближайшее время: исследованиеФото: Помощь украинцам в Чехии (gettyimages.com)

В какие еще страны хотят переехать беженцы

Среди тех, кто рассказал о планах выехать из Чехии в другую страну, большинство хотят уехать в Германию. Меньше людей планируют переезд в Канаду, Польшу и Испанию.

Основными причинами выезда за границу или переезда по Чехии есть возможность работы, друзья и родственники. Некоторые люди упоминали о прекращении поддержки проживания.

Согласно проекту изменений в закон о поддержке украинцев lex Ukraine, Чехия подготовит специальную программу для добровольного возвращения беженцев в Украину. Это окажет им помощь и покроет часть расходов. Если впоследствии украинцы захотят приехать в Чехию повторно и получить долгосрочную визу, предлагается взимать половину суммы такой помощи.

Между тем, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) недавно призвало принимающие страны не заставлять беженцев возвращаться. Отмечается, что несмотря на усилия по восстановлению, в Украине все еще существует большая потребность в гуманитарной помощи, а возвращение большого количества людей невозможно.

Напомним, мы писали, к чему привело сокращение льгот украинским беженцам в Чехии.

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