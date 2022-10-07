Уехал из Украины и выступает с россиянами ради детей. Где сейчас звезда "Лиги смеха" Антон Лирник

Украинский актер и шоумен, звезда Comedy Club Ukraine и "Лиги смеха" Антон Лирник, выступавший в последние годы в России, теперь покинул и эту страну. Теперь 46-летний уроженец Кропивницкого "тусит" с российскими комиками в Турции с якобы благородной целью.

Где именно сейчас находится Лирник и чем именно занимается - читайте в материале Styler.

Что Антон Лирник публикует в соцсетях

24 февраля звезда украинской "Лиги смеха" опубликовал на своей странице в Instagram картинку с надписью "NoWar" и закрыл доступ к комментариям.

К слову, сейчас пользователям из Украины запрещено просматривать профиль шоумена.

Реакция Антона Лирника 24 февраля (фото: instagram.com/lirnik)

В марте юморист обратился к российскому диктатору с просьбой открыть коридор для гражданских из Волновахи, в результате чего получил шквал критики от украинцев.

"Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам, потому что только вы можете помочь. Во многих украинских городах гуманитарная катастрофа. Я говорю конкретно о маленьком городе Волноваха, этом городе на востоке Украины. Там люди находятся в смертельной опасности - женщины, дети, мирные жители. Украинская сторона готова сделать зеленый коридор, но нужно согласие "ДНР". Я прошу вас помочь с этим. Мы можем спасти этих людей", - сказал Антон.

После этого в Instagram Лирника начали появляться обращения к россиянам в виде цитат известных людей, которые, мягко говоря, не очень лестно отзывались об украинцах: Иосифа Бродского, Михаила Задорнова, Льва Толстого и других.

Антон Лирник обращался к россиянам с помощью цитат известных украинофобов (фото: instagram.com/lirnik)

Позже шоумен опубликовал сообщение, в котором анализировал, куда лучше поехать на постоянное проживание за границей.

Лирник раздумывает, куда лучше ехать из России (фото: instagram.com/lirnik )

Однако 24 августа, в День Независимости Украины, стендапер поздравил украинцев, написав: "С праздником, земляки! С праздником Независимости всех украинцев! Наша страна будет свободна, счастлива и весела!"

Лирник написал пост о Дне Независимости на украинском (фото: instagram.com/lirnik)

Чем комик занимается сейчас

В июне на его странице в Instagram появилось сообщение о проведении стендапа.

По словам Лирника, эти мероприятия исключительно благотворительные, и их главной целью является собирать средства на помощь украинским детям, которых эвакуировали в Турцию.

В команду стендаперов входят белорусы, среди которых Максим Коновал, и "либеральные" россияне, которых большинство. Среди них Василий Медведев, Денис Антипин, Гоша Сморгуленко, Гарик Оганисян и другие.

Однако вместе с Лирником выступают и украинцы, в том числе победитель "Лиги смеха" Андрей Колмачевский и шоумен Эдуард Мацаберидзе.

Анонсы благотворительных стендапов в Турции (фото: instagram.com/lirnik)

Антон Лирник с русскими артистами (фото: instagram.com/lirnik)

Почти после каждого выступления на странице Лирника появлялся отчет о передаче гуманитарной помощи в благотворительный фонд "Детство без войны".

Заработанные из выступлений средства передают в помощь украинским детям в Турции (фото: instagram.com/lirnik)

Сегодня Лирник продолжает выступать в Алании для пострадавших украинских детей, эвакуированных в Турцию.

Кроме того, в своих соцсетях шоумен пишет, что проводит мероприятия по заказу.

"Я хочу, чтобы люди приходили на мои вечеринки и донатили на самое необходимое для украинских детей, эвакуированных от войны в Турцию. Я не люблю выпрашивать деньги, даже на лучшие цели. Я хочу, чтобы каждый пожертвовавший на помощь детям получил что-то вместо этого - наш мерч, нашу эмоцию, наше радушие", - пишет он.

Антон Лирник с дочерью Марфой (фото: instagram.com/lirnik)