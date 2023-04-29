Выйдут не вкусными: как нельзя готовить деруны

Не храните тесто долгое время

Тесто для дерунов можно хранить не более часа в холодильнике, а готовое лучше вообще не хранить. Даже если вы добавили в тесто лук, при длительном хранении оно потемнеет. Поэтому не готовьте его заранее.

Чем дольше оно будет храниться в холодильнике - тем темнее оно будет.

Большие размеры дерунов

Чтобы деруны не получались сырыми внутри, делайте их тонкими и жарьте только под крышкой на минимальном огне. Также следует натирать ингредиенты на тесто на мелкой терке.

К тому же, если деруны жарить больших размеров, то они не получатся такими хрустящими.

Сок в тесте

Деруны могут разваливаться, если картофель дал слишком много сока и в тесте мало яиц, или картофель с низким содержанием крахмала.

Необходимо слить лишнюю жидкость из теста и хорошо перемешать натертый картофель и вбить в него сырое яйцо, чтобы деруны не разваливались. Также можно добавить несколько ложек крахмала.

Много муки

Важно помнить, если деруны получились резиновыми - вы добавили слишком много муки. А если деруны слишком тонкие - в тесте было много жидкости.