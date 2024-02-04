Российские книги и пластиковые крышечки "превращают" в донаты для ВСУ: куда их сдавать
В Украине запустили сразу несколько благотворительных акций по сбору средств на поддержку ВСУ. Все желающие могут приобщиться к этим инициативам. Для этого нужно сдать пластиковые крышечки и русскоязычные книги, которые будут направлены на переработку, а полученные средства передадут на нужды армии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовали источники: ПриватБанк, публикации БФ "Гуркіт" и Херсонской централизованной библиотечной системы в Facebook.
Превратите пластиковые крышечки в донат для закупки дронов
ПриватБанк и БФ "ОВЕС" запустили благотворительный экологический проект. Украинцев призывают сдавать пластиковые крышки от продуктов, которые потом переработают, а вырученные средства будут направлены на закупку БПЛА.
Крышечки можно сдать во всех отделениях ПриватБанка в Киеве, Днепре и Львове. По предварительным расчетам, ежемесячно клиенты банка могут собирать почти 15 тонн пластиковых крышек, что в денежном эквиваленте равно стоимости 10 дронов.
Сдайте русскоязычные книги в поддержку ПВО
Издательство Vivat совместно с БФ "Гуркіт" объявили о сборе русскоязычных книг, которые сдадут на макулатуру, а за вырученные средства купят пикапы для ПВО. В общей сложности планируют собрать 10 млн грн.
Куда приносить книги:
- Киев, ул. Петра Сагайдачного, 8
- Киев, ул. Большая Васильковская,101
- Львов, Галицкая площадь, 12
- Харьков, ул. Квитки-Основьяненко, 2
- Харьков, ул. Сумская, 67
- Ивано-Франковск, ул. Труша, 4
- Ивано-Франковск, площадь Рынок, 5
Русскоязычные книги превратят в донаты для ВСУ (фото: facebook.com/hurkit.bf)
Сбор русскоязычных книг в Херсоне
Библиотеки Херсона запустили акцию "Устаревшую литературу - в помощь армии". Во все библиотеках города принимают устаревшие, советские и русскоязычные книги. Их переделают на макулатуру, а собранные средства направят в поддержку ВСУ.
К акциям призывают приобщиться херсонские школы, где до сих пор хранят русскую пропагандистскую литературу, которую завезли захватчики во время оккупации города.
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