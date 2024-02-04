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Российские книги и пластиковые крышечки "превращают" в донаты для ВСУ: куда их сдавать

Воскресенье 04 февраля 2024 08:33
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Российские книги и пластиковые крышечки "превращают" в донаты для ВСУ: куда их сдавать Крышечки и российские книги сдают на нужды ВСУ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Украине запустили сразу несколько благотворительных акций по сбору средств на поддержку ВСУ. Все желающие могут приобщиться к этим инициативам. Для этого нужно сдать пластиковые крышечки и русскоязычные книги, которые будут направлены на переработку, а полученные средства передадут на нужды армии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовали источники: ПриватБанк, публикации БФ "Гуркіт" и Херсонской централизованной библиотечной системы в Facebook.

Превратите пластиковые крышечки в донат для закупки дронов

ПриватБанк и БФ "ОВЕС" запустили благотворительный экологический проект. Украинцев призывают сдавать пластиковые крышки от продуктов, которые потом переработают, а вырученные средства будут направлены на закупку БПЛА.

Крышечки можно сдать во всех отделениях ПриватБанка в Киеве, Днепре и Львове. По предварительным расчетам, ежемесячно клиенты банка могут собирать почти 15 тонн пластиковых крышек, что в денежном эквиваленте равно стоимости 10 дронов.

Сдайте русскоязычные книги в поддержку ПВО

Издательство Vivat совместно с БФ "Гуркіт" объявили о сборе русскоязычных книг, которые сдадут на макулатуру, а за вырученные средства купят пикапы для ПВО. В общей сложности планируют собрать 10 млн грн.

Куда приносить книги:

  • Киев, ул. Петра Сагайдачного, 8
  • Киев, ул. Большая Васильковская,101
  • Львов, Галицкая площадь, 12
  • Харьков, ул. Квитки-Основьяненко, 2
  • Харьков, ул. Сумская, 67
  • Ивано-Франковск, ул. Труша, 4
  • Ивано-Франковск, площадь Рынок, 5

Российские книги и пластиковые крышечки &quot;превращают&quot; в донаты для ВСУ: куда их сдаватьРусскоязычные книги превратят в донаты для ВСУ (фото: facebook.com/hurkit.bf)

Сбор русскоязычных книг в Херсоне

Библиотеки Херсона запустили акцию "Устаревшую литературу - в помощь армии". Во все библиотеках города принимают устаревшие, советские и русскоязычные книги. Их переделают на макулатуру, а собранные средства направят в поддержку ВСУ.

К акциям призывают приобщиться херсонские школы, где до сих пор хранят русскую пропагандистскую литературу, которую завезли захватчики во время оккупации города.

Ранее мы писали о том, как украинцам получить гуманитарную помощь в разных областях Украины.

Читайте также о том, что группа "Друга Ріка" едет в тур в поддержку ВСУ.

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