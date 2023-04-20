Инопланетяне, спутник и "ядерка". Соцсети взорвались мемами о загадочной вспышке в Киеве (фото)

19 апреля поздно вечером жители и гости Киева могли наблюдать загадочную яркую вспышку над небом столицы. Она сопровождалась звуками, похожими на взрывы. В сети стали распространяться слухи, что это могло быть. Пока официального подтверждения или опровержения Сил обороны Украины не было. Но, несмотря на это, украинцы уже успели наделать кучу шуток по этому поводу.

Актуальные мемы об инопланетянах в Киеве - смотрите ниже в материале Styler.

Увидев необычное и устрашающее явление, украинцы и киевляне, в частности, начали выдвигать свои версии по поводу того, что это могло быть. Первым делом, конечно, подумали об инопланетных созданиях.

Впоследствии, когда появилась информация о падении в Киеве спутника NASA, распространились другие мемы. Вспомнили всех и все: и печально известного Доржа Бату, и спутник, на который донатили украинцы, и даже показали фото перевозки эвакуатором удивительного летательного объекта.

Кстати, последнее наделало больше всего шума.

Не смогли обойти вниманием и то, чем же избивали неизвестный объект. В этом случае, конечно, упомянули о ЗРК "Patriot", недавно полученном Украиной от партнеров.

Стоит добавить, что недавно в Украине неслись мемы о ядерном оружии. Тогда сообщество социальных сетей активно шутило о том, чтобы собираться на горе Щекавица. Вроде бы там удастся уберечься от опасности.

А поскольку недавно украинцы отпраздновали Пасху, об этом тоже успели пошутить.

Что на самом деле произошло

19 апреля в 21:57 над Киевом была заметна яркая вспышка в небе, сопровождавшаяся звуками взрывов. После этого в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, а в КОВА заявили, что в небе над Киевской областью обнаружена воздушная цель.

Руководитель ОП Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале, что это была работа ПВО, после чего удалил свое сообщение и призвал ждать официального подтверждения.

Потом появилась информация от КОВА о падении спутника NASA на территории Киева. По словам Сергея Попко, силы ПВО не работали, а тревогу объявили во избежание жертв.

В это время руководитель ОП Андрей Ермак опубликовал следующее сообщение:

В то же время представители NASA отрицают падение своего спутника. Они утверждают, что он находился на орбите и не мог упасть в Украине.

Скриншот: BBC

Образовательный проект о космосе The Alpha Centauri написали, что неизвестный объект больше походил на болид. Это очень яркий метеор, который может выглядеть как падающая звезда.

В Главном центре специального контроля при космическом агентстве Украины сообщили, что вчера зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие.

19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", - говорится в сообщении.

Пока официального подтверждения или опровержения от Воздушных сил ВСУ не было.