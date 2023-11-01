Вытаскивал 30 минут: в Луцке рыбак поймал огромного карпа и показал фото гиганта

В Луцке рыбаку удалось поймать из Теремновских прудов огромную рыбу весом почти в 10 килограмм. Мужчина из Славянска вытащил из водоема внушительных размеров карпа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местное издание "Конкурент".
Владимир поймал карпа 29 октября, хотя изначальна пошел "охотиться" на сома. Он не успел сообразить, как на крючок клюнул красавец-карп.
"20-30 минут плавал карп по всему Теремну. Но наконец зацепился хвостом о маленький крючок. Это очень малая снасть, она для такой рыбки не предназначена. Поэтому это ситуация на миллион", - рассказал знакомый рыбака Дмитрий.
По словам Владимира, рыбу он вытаскивал не менее получаса.
В Луцке рыбак поймал карпа весом в 9,5 кг (фото: konkurent.ua)
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