В Днепре мужчина поймал огромного сазана и поделился секретом успеха (фото)
В Днепре рыбак поймал огромного сазана весом 12,2 кг. Человек поделился секретом, как ему удалось поймать такую крупную рыбу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на группу "Наше Місто" в Facebook.
Как удалось поймать рыбу
Евгений Стодольский похвастался, что в реке Днепр в пределах областного центра ему удалось поймать огромного сазана весом 12,2 кг.
По словам рыбака, сазан удалось поймать благодаря "макушатнику" и Pop-Up - плавающим бойлам, которые подают пищевые сигналы, когда попадают в воду.
Поймал рыбу мужчина 15 октября.
"Прекрасная осенняя погода перед похолоданием и дождями. И вот он бонус! Взвешивали втроем, используя два подсака, четвертый снимал видео на телефон, как оказалось - от волнения нажал не на ту кнопку... В общем: сазан был пойман, один подпор порван, адреналин у всех!" - поделился уловом рыбак.
Мужчина в Днепре поймал огромного сазана (фото: facebook.com/nashemistolive)
Особенности сазана
Время жизни сазана достигает 30-35 лет. После 7-8 лет рост его прекращается, то есть основное время роста происходит в первой четверти жизни.
Сазан достигает иногда больших размеров. Самый большой из современных нам сазанов имел 55 кг. Хотя и редко, но встречаются экземпляры более 20 кг весом при длине больше метра.
Сазан является одним из самых желанных трофеев среди рыбаков-любителей. Такой популярностью рыба пользуется благодаря своим вкусовым качествам и полезным свойствам.
По сравнению с карпом, он более устойчив к разному роду заболеваниям и паразитам, а также менее требователен к кислородному режиму.
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