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В Днепре мужчина поймал огромного сазана и поделился секретом успеха (фото)

Днепр, Среда 18 октября 2023 10:35
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В Днепре мужчина поймал огромного сазана и поделился секретом успеха (фото) Рыбалка в Днепре поймал огромного сазана (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре рыбак поймал огромного сазана весом 12,2 кг. Человек поделился секретом, как ему удалось поймать такую крупную рыбу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на группу "Наше Місто" в Facebook.

Как удалось поймать рыбу

Евгений Стодольский похвастался, что в реке Днепр в пределах областного центра ему удалось поймать огромного сазана весом 12,2 кг.

По словам рыбака, сазан удалось поймать благодаря "макушатнику" и Pop-Up - плавающим бойлам, которые подают пищевые сигналы, когда попадают в воду.

Поймал рыбу мужчина 15 октября.

"Прекрасная осенняя погода перед похолоданием и дождями. И вот он бонус! Взвешивали втроем, используя два подсака, четвертый снимал видео на телефон, как оказалось - от волнения нажал не на ту кнопку... В общем: сазан был пойман, один подпор порван, адреналин у всех!" - поделился уловом рыбак.

В Днепре мужчина поймал огромного сазана и поделился секретом успеха (фото)В Днепре мужчина поймал огромного сазана и поделился секретом успеха (фото)В Днепре мужчина поймал огромного сазана и поделился секретом успеха (фото)Мужчина в Днепре поймал огромного сазана (фото: facebook.com/nashemistolive)

Особенности сазана

Время жизни сазана достигает 30-35 лет. После 7-8 лет рост его прекращается, то есть основное время роста происходит в первой четверти жизни.

Сазан достигает иногда больших размеров. Самый большой из современных нам сазанов имел 55 кг. Хотя и редко, но встречаются экземпляры более 20 кг весом при длине больше метра.

Сазан является одним из самых желанных трофеев среди рыбаков-любителей. Такой популярностью рыба пользуется благодаря своим вкусовым качествам и полезным свойствам.

По сравнению с карпом, он более устойчив к разному роду заболеваниям и паразитам, а также менее требователен к кислородному режиму.

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