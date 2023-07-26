RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тратьте и вкладывайте: эти знаки Зодиака в августе ждет денежная удача

Эти знаки Зодиака ждет удача в деньгах (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на август сообщает, что финансовая удача подстерегает в конце лета многих представителей зодиакального созвездия. Но только несколько счастливчиков смогут спокойно выдохнуть и не испытывать материальных затруднений.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в августе денежная сфера будет очень удачной. Кто попал в список счастливчиков - читайте ниже.

Телец

Если у вас есть интересная идея, которая позволит увеличить доход, то август - самое лучшее время для воплощения ее в жизнь. Поначалу четкий план будет казаться не совсем реальным, а небольшой хаос в вашей размеренной жизни заставит сомневаться в собственных силах - будьте уверены в том, что все сложится очень удачно.

Лев

Август будет полон сюрпризов. Вас заметят и похвалят на работе, а это так или иначе отобразится на вашем финансовом положении. Может быть разовая премия, а может появиться и постоянная прибавка к окладу. Но не стоит хвастаться своими достижениями в кругу коллег - это могут потом использовать против вас.

Весы

Пришло время, когда все сомнения стоит отбросить прочь. Если вы подумывали над реализацией какого-то проекта, то знайте - сейчас самое удачное для этого время. Не бойтесь, звезды помогут вам достичь и прибыли и завязать новые перспективные знакомства. Уверенно идите маленькими шагами к большим целям.

Рыбы

В вашу жизнь пришли перемены, которых вы так долго ждали. Сначала может быть немного страшно, но именно в этом и заключается интенсивный рост. С 8 по 12 августа будет самое золотое время для любых финансовых решений.

Кстати, ранее мы писали о том, что ждет все знаки Зодиака в конце июля.

А еще рассказывали о том, у кого из знаков Зодиака есть все шансы снова встретиться со своими бывшими.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопЗнаки Зодиака