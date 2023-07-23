Ретроградная Венера спутает все планы: гороскоп для всех знаков Зодиака с 24 по 30 июля

Гороскоп на последнюю неделю июля обещает период, наполненный различными событиями и неожиданностями. С 23 июля Венера стала ретроградной, а это значит, что в личных отношениях возможен хаос и непредсказуемые ситуации.

Астрологи дали детальный гороскоп для каждого знака Зодиака на ближайшую неделю, с 24 по 30 июля. Кому стоит проявить осторожность - читайте ниже.

Овен

В ближайшие дни вас ждут испытания в разных сферах жизни, а особенно - в сфере личных отношений. Вам будет казаться, что черные и белые полосы очень быстро и резко сменяют друг друга.

Многие вещи могут пойти совсем не так, как вам бы этого хотелось. К концу недели возможна сильная эмоциональная и физическая усталость - постарайтесь с выдержкой принять удары судьбы и полноценно отдохнуть.

Телец

На этой неделе постарайтесь не тратить свои ресурсы попусту. Иначе вас ждут разочарования, отсутствие эффективности и даже убытки. В период ретроградной Венеры стоит четко расставить приоритеты и выполнять только самые важные задачи, а остальное отложить.

Держитесь поближе к тем людям, которое помогут вам получить удовольствие от мелких радостей. Это важно, так как неделя станет очень спонтанной, а в личной сфере ждет хаос и недоразумения.

Близнецы

У вас наступает лучшее время для плодотворной, интеллектуальной и креативной работы. Постарайтесь не переутомляться и не берите на себя больше дел, чем вы можете осилить.

Особенный успех ожидает в любви и семейных делах. Меркурий позволит испытать в ближайшие дни невероятное удовольствие от простого человеческого общения. Постарайтесь делиться с близкими своими мыслями и эмоциями. А еще у вас возможны романтические приключения.

Рак

Желание переделать сразу все дела и одновременно вам на пользу не пойдет. Нужно научиться отдыхать и делать это так, чтобы не потратить на развлечения все свои сбережения. Постарайтесь сконцентрироваться на своих собственных желаниях, а не на предложениях со стороны.

Беритесь за новые дела, найдите себе новое хобби. А еще - постарайтесь простить обиды, дайте старым ранам отболеть и затянуться, отпустите груз прошлого.

Лев

На вас Венера особого внимания обращать не будет, поэтому неделя будет относительно спокойной и продуктивной. Смените грубую силу на расчетливость, если хотите преуспеть в делах и работе и при этом к концу недели не падать с ног от усталости.

Задачи решайте в порядке очередности - сначала важные, потом второстепенные. Если в вашем окружении есть человек, который проявляет знаки внимания, попробуйте наладить с ним общение.

Дева

В ближайшие дни стоит проявить осторожность в действиях и словах. Есть риск спровоцировать окружающих на негативные эмоции или же оказаться в центре провокации, которую вам приготовили недоброжелатели. Не отвечайте негативом на негатив, отойдите в сторону.

Бурные эмоции могут существенно "подмочить" вашу репутацию. Не спешите делать выводы или сразу отвечать на вызов. На выходных найдите себе занятие, которое поможет достичь равновесия. Например, отправляйтесь на природу.

Весы

Интенсивная динамика событий и изменений в конце июля затормозится. И это хорошо, так как сил из-за ретроградной Венеры будет значительно меньше. Чрезмерный расход вашей энергии может вызвать переутомление, а это грозит апатией, упадком сил.

На вашем пути может оказаться ситуация с нелегким выбором. Хорошо все обдумайте, обсудите с теми, кому доверяете. Ваше решение может оказаться важным для ближайшего будущего.

Скорпион

Постарайтесь на этой неделе ничего не забывать и не терять - все потерянное после 26 июля к вам уже не вернется. И это качается не только конкретных предметов, но и всех сфер жизни: любви, дружбы, доверия.

Будьте осторожнее и общайтесь с окружающими очень внимательно, не давайте им никаких обещаний. На работе сбавьте обороты, так как есть риск переутомления. Сильная усталость может отразиться на здоровье и настроении.

Стрелец

Если вы давно собирались взять паузу и немного отдохнуть - сделайте это прямо сейчас. Постарайтесь продумать свою поездку так, чтобы не использовать на нее много ресурсов - финансовых, эмоциональных и собственных сил. Помните, что даже после самой темной ночи наступает рассвет, а это значит, что ваши проблемы скоро исчезнут.

Показывайте миру и близким людям свои лучшие качества и не вините всех вокруг за то, что все идет не так. Иначе вас ждут изменения, которые вам не понравятся.

Козерог

Помните о том, что умеренность всегда приносит спасение. Занимайтесь всеми делами и задачами в щадящем режиме, не беритесь за все и сразу. Направьте свои мысли в правильную сторону - на работу и дела. Не забывайте также о самых близких.

Вероятно, кому-то из ваших родных на этой неделе нужна будет помощь. Не ставьте условий и не задавайте вопросы, просто сделайте то, что нужно. Доброта не требует оплату и ответных услуг.

Водолей

В ближайшие дни вам придется заниматься урегулированием разногласий. Это коснется в первую очередь близких людей и вам придется помочь решить их проблемы. Чем быстрее вы с этим разберетесь, тем меньше проблем будет в будущем.

Если в вашем окружении появится недоброжелатель и начнет вам мешать, не стоит ему мстить. Обойдите стороной такого человека. Самый лучший способ насолить - быть значительно выше и сильнее его комплексов.

Рыбы

Шестое чувство на этой неделе для вас станет очень важным, так как многие ситуации придется решать интуитивно. Если ответ не придет из-за ретроградной Венеры, используйте универсальное оружие - спокойствие и уравновешенность. Если выйдете из себя - проблем не избежать.

А чтобы улучшить свое настроение, отправляйтесь на шопинг, наведите дома красоту, купите что-то полезное для дома или побалуйте себя обновкой.