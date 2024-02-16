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Виталий Козловский рассказал о тяжелой личной потере: "ты передала меня в надежные руки"

Пятница 16 февраля 2024 13:43
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Виталий Козловский рассказал о тяжелой личной потере: "ты передала меня в надежные руки" Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец Виталий Козловский, который сейчас защищает Украину на передовой, рассказал о горе в семье. Не стало его кошки по имени Кася, которая прожила с ним 16 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Артист рассказал о личной потере

По словам Виталия, Кася, которую он назвал пушистой "дочкой" семьи, была для него терапией от одиночества.

"Не стало нашей пушистой "дочки" Каси. Ты была свидетелем всех важных событий в жизни. Наш добрый маленький член семьи. 16 твоих счастливых лет жизни, а для меня это была безусловная любовь и терапия от одиночества. Теперь я не один, ты передала меня в надежные руки", - написал Козловский.

Виталий Козловский рассказал о тяжелой личной потере: &quot;ты передала меня в надежные руки&quot;

Виталий Козловский рассказал о тяжелой личной потере: &quot;ты передала меня в надежные руки&quot;Виталий Козловский рассказал о тяжелой личной потере: &quot;ты передала меня в надежные руки&quot;Виталий Козловский рассказал о тяжелой личной потере: &quot;ты передала меня в надежные руки&quot;Виталий Козловский рассказал о тяжелой личной потере: &quot;ты передала меня в надежные руки&quot;

Умерла кошка Виталия Козловского (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Родное твоему сердцу может исчезнуть в любой момент. Цените мгновение!" - призвал певец.

Напомним, ранее Виталий рассказывал, что кошка появилась у него во Львове на Рождество.

Кася всегда первой встречала его с гастролей и не любила гостей, которые приходили в дом исполнителя.

Напомним, ранее Джамала рассказала о потере ее собаки.

Также мы рассказывали, что погиб титулованный украинский спортсмен.

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