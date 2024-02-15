Джамала сообщила печальную новость: "Спасибо, что была нашей семьей"

О том, что произошло в семье Джамалы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram- сообщение звезды.

Джамала сообщила о горе в семье

Джамала выложила щемящее сообщение в социальную сеть, которым растрогала не только своих коллег, но и фолловеров. Дело в том, что Джамала сообщила новость о смерти ее собаки - померанского шпица.

"Благодарю тебя, что была нашей семьей. Извини, что такое жизнь… война. Ты была настоящей любовью для нас", - написала певица.

Джамала сопровождала это сообщение многими фотографиями с собачкой, которая была членом семьи, ведь на кадрах звезды видно, как сильно ее любили и дети, и муж, и сама артистка.

Неудивительно, что женщина посвятила домашнему любимцу целое сообщение, ведь собака - это полноценный друг, который любит тебя просто за то, что ты есть и ничего не требует. Ей просто нужно внимание и любовь.

Джамала сообщила о горе в семье (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях Джамалу поддержали коллеги, друзья и подписчики искренними словами:

"Манюня, такая же история… всегда в сердечке"

"Мои соболезнования, Джа. Как жаль... Бадушка, манюня, мягких тебе туч на небе"

"Малая радость познакомиться и поиграть, сочувствую, обнимаю"

"Желаю Вам, Джамала, родить здоровую, красивую девочку! Будьте здоровы"

"Боже, Баду… Как жаль, как она была классна… Мои соболезнования"

"Очень больно, когда идут эти меховые клубочки безграничной любви"

"Сочувствую! Домашние любимцы - полноценные члены семьи и очень жаль, когда они умирают"

"Маленькое белое облако, первым встречало на пороге… сочувствую"

"Боже, сколько слез вылепленных за этими хвостиками… как жаль, что им отведено так мало времени с нами"

"Сочувствую, держитесь, Джамала, очень жаль"

"Держитесь, Джамало".

Джамала сообщила о горе в семье (фото: instagram.com/jamalajaaa)