Виталий Козловский показал редкое фото мамы-красавицы

Как выглядит мама артиста

Татьяна Козловская редко появляется в блоге звездного сына.

Однако на этот раз Виталий решил сделать исключение и показать, как они проводят вместе время.

На фото, которое опубликовал защитник в своих stories, женщина позирует в футболке и черных брюках.

"Мама", - лаконично написал певец, добавив эмодзи сердечка.

Татьяна Козловская (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Напомним, Татьяна переехала из Украины в Италию, когда Виталию было 14 лет.

Его воспитанием занимался отец. Мужчины не стало в августе 2021 года.