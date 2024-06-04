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Виталий Козловский показал редкое фото мамы-красавицы

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец и защитник Виталий Козловский показал новое фото своей мамы Татьяны, которая живет и работает в Италии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Как выглядит мама артиста

Татьяна Козловская редко появляется в блоге звездного сына.

Однако на этот раз Виталий решил сделать исключение и показать, как они проводят вместе время.

На фото, которое опубликовал защитник в своих stories, женщина позирует в футболке и черных брюках.

"Мама", - лаконично написал певец, добавив эмодзи сердечка.

Татьяна Козловская (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Напомним, Татьяна переехала из Украины в Италию, когда Виталию было 14 лет.

Его воспитанием занимался отец. Мужчины не стало в августе 2021 года.

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