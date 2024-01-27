Рамина Эсхакзай неожиданно показалась с Виталием Козловским (фото)
Известная украинская ведущая, блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай раскрыла неизвестную деталь из своей биографиии. Оказывается, она была знакома с певцом Виталием Козловским еще с юности, задолго до начала их пиар-романа.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram интервьюерши.
Рамина показала архивное фото
Так, участница пятого сезона "Холостяка" обнародовала в stories архивный снимок, который ей прислала мама.
На фото будущая звезда снята в подростковом возрасте. Вместе с подругой она позировала со старшим на семь лет Виталием, который еще тогда имел длинные волосы.
Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский (фото: instagram.com/raminalalala)
Кадр был сделан в середине 2000-х годов, когда Козловский только начинал свою музыкальную карьеру.
"Мама прислала. Я и Козловский до всех событий, о которых вы знаете", - подписала фотографию Эсхакзай.
Напомним, слухи о романе Рамины и Виталия начали распространяться по сети в марте 2016 года.
Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский (фото: instagram.com/raminalalala)
А уже через несколько месяцев исполнитель подтвердил догадки папарацци.
Накануне 8 марта 2017-го года Козловский сделал Эсхакзай предложение, но через месяц они разошлись.
В 2022 году артист заявил, что этот роман был пиаром.