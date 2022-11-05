Высушивают в замороженном виде: как на самом деле готовят растворимый кофе?
С чего вы начинаете день? Что бодрит вас вечером, если предстоит еще много работы? Ответы на эти вопросы: кофе.
В основном любители этого напитка предпочитают растворимый кофе, ведь он достаточно быстрый и простой в приготовлении.
Химик-ученый Глеб Репич рассказал, как готовят хороший растворимый кофе на производствах.
На первый взгляд может показаться, что процесс производства растворимого кофе очень прост. Кофейные зерна мелют в порошок, а затем заваривают очень крепкий концентрат. Его отфильтровывают и осторожно высушивают. Это и будет готовый раствор кофе, который надо просто залить кипятком.
"Но в процессе сушки испаряется значительное количество кофеина и душистых веществ, поэтому вкус такого напитка оставляет желать лучшего. Поэтому лучший растворимый кофе изготавливается немного хитрее - с использованием технологии сублимации", - объясняет ученый.
Звучит странно, но кофейный концентрат замораживают, а затем высушивают в замороженном виде. На практике все не так уж сложно.
"Если вывесить сушить белье зимой на улицу, то оно замерзнет, но медленно таки высохнет. С кофе происходит нечто подобное. Только сушат его в вакууме, потому что так значительно быстрее", - приводит пример Глеб.
В вакууме вся вода улетучивается, оставляя рыхлые гранулы. Именно они содержат больше душистых веществ.
Языком науки это означает, что вода переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое. Это процесс сублимации. В результате получаете душистый и правильно изготовленный растворимый кофе.
Растворимый кофе приобрел популярность в 20 веке (фото: Freepik)
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