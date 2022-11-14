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Появилось правдивое видео о российских военных песнях

Новина українською →
Понедельник 14 ноября 2022 19:25
Появилось правдивое видео о российских военных песнях Коллаж РБК-Украина: Под какие песни умирают россияне
Автор: Светлана Мащенко

Россияне воруют не только стиральные машины, унитазы и женские трусы, но и военные песни, под которые свежемобилизованные погибают где-то под Херсоном. Звучит это убого, как и вся российская "культура".

Почему эти творения настоящее дер*мо, смотрите ниже на видео от Styler.

Все это российское победоносие часто несется к нам под песни времен Второй мировой. Несется, чтобы здесь быстро телепортнуться на концерт кобзона.

Хорошо если под Катюшу, но часто нынешние мобики умирают под современный шлак, который записывали где-то в выгребной яме в Мурманске. Как по качеству, так и по наполнению...

Что сейчас слушают мобилизованные орки? Какие композиции они будут петь в аду? Почему каждая российская песня о войне даже из уст детей звучит как гимн гибели? Посмотрите это видео – и сами все поймете.

Раньше мы писали, как украинских героев встречали в недавно освобожденном Херсоне.

Кроме того, сообщалось, что в Киево-Печерской лавре поют хвалебные песни России.

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