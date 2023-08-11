Выступал для ВСУ, а теперь работает на россиян. Всплыла правда об украинском актере-предателе

Что известно об актере предателя

Глебу Михайличенко 25 лет, он родился в Киеве. Его отец - театральный режиссер Максим Михайличенко. В 2019 году Глеб окончил университет им. И. Карпенко-Карого. После этого актер работал в театре и снимался в сериалах. Он играл роли в "Кохання без гальм", "Спадкоємиця мимоволі", "Жіночий лікар-3".

На странице Глеба в Facebook до сих пор указано, что он работает в Театре юного зрителя на Липках. Однако в самом театре эту информацию опровергают.

"Сейчас в театральном сообществе распространяется информация об переехавшем в страну-агрессор актере. Хотим отметить, что этот актер переехал в Россию после того, как завершил работу в нашем театре", - говорят в ТЮЗе.

О том, как актеру удалось уехать в РФ, пока неизвестно.

Глеб начал работать на российскую компанию (фото: Facebook/Александр Жила)

Глеб начал работать в российской компании

Сейчас Михайличенко работает в российской компании, которая снимает коммерческие ролики и интервью. В TikTok Михайличенко называет себя "медиатренером по работе в кадре" и ведет его по-русски.

Поступок Глеба возмутил многих украинских актеров.

"А когда актер в 2022 году ездит с концертами к нашим военным, а в 2023 оказывается в России, это как? Мне кто-то может объяснить, что там в голове? Какая же мудрая сказочка "Фарбрваний Лис", и сколько еще волшебных перевоплощений до и после победы ожидает нас", - написала актриса Рима Зюбина в Facebook.

Глеб Михайличенко

(фото: https://www.facebook.com/gleb.mikhaylichenko)