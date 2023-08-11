Виступав для ЗСУ, а тепер працює на росіян. Спливла правда про українського актора-зрадника

Український актор театру і кіно Гліб Михайличенко, який після початку повномасштабного вторгнення РФ виступав на підтримку ЗСУ, зараз виїхав у країну-агресорку і створює там кіношколу.
Про це повідомив український актор Олександр Жила у Facebook.
Глібу Михайличенку 25 років, він народився у Києві. Його батько театральний режисер Максим Михайличенко. У 2019 році Гліб закінчив університет ім. І. Карпенко-Карого. Після цього актор працював у театрі та знімався у серіалах. У його доробку ролі у "Кохання без гальм", "Спадкоємиця мимоволі", "Жіночий лікар-3".
На сторінці Гліба у Facebook досі вказано, що він працює у Театрі юного глядача на Липках. Втім у самому театрі цю інформацію спростовують.
"Зараз у театральній спільноті поширюється інформація про актора, який переїхав до країни-агресор. Хочемо наголосити, що цей актор переїхав до Росії після того, як завершив роботу в нашому театрі", - говорять в ТЮГу.
Про те, як актору вдалося виїхати в РФ, поки невідомо.
Зараз Михайличенко працює в російській компанії, яка знімає комерційні ролики та інтерв'ю. У TikTok Михайличенко називає себе "медіатренером по роботі в кадрі" та веде його російською мовою.
Вчинок Гліба обурив багатьох українських акторів.
"А коли актор в 2022 році їздить з концертами до наших військових, а в 2023 опиняється в Росії, це як? Мені хтось може пояснити, що там в голові? Яка ж мудра казочка "Фарбований Лис", і скільки ще чарівних перевтілень до і після перемоги очікує нас", - написала актриса Рима Зюбіна у Facebook.
(фото: https://www.facebook.com/gleb.mikhaylichenko)
Раніше ми писали про те, що блогер "зливав" у TikTok місця базування ЗСУ в Одесі.
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