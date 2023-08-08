Блогер "сливал" в TikTok места базирования ВСУ в Одессе. Его задержали
Житель Одессы "сливал" в TikTok места базирования Сил обороны Украины в городе и области. Правоохранители уже задержали его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали дела
Подозреваемый распространял информацию о расположении подразделений украинских защитников в Одессе и области.
"Он снимал на видео фортификационные сооружения для охраны и обороны территории региона от вражеской армии. Видео разместил на собственной странице в соцсети TikTok, что дает возможность идентифицировать объекты на местности", - пояснили в прокуратуре.
Фото: Подозреваемый (facebook.com/pgo.gov.ua)
Правоохранители отметили, что опубликованное видео с комментарием просмотрели почти 10 000 пользователей, с последующим его распространением, в частности российскими пользователями соцсети.
Что ему грозит
Жителю Одессы сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины.
По ходатайству прокурора подозреваемый взят под стражу без определения размера залога. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Коллаборанты и предатели в Украине
Сегодня сообщалось, что правоохранители задержали еще одного коллаборанта в Херсоне. Во время оккупации города он "служил" россиянам и пытал украинцев.
Также СБУ задержала российскую агентку, которая готовила обстрелы Николаевской области во время визита туда президента Украины Владимира Зеленского.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.