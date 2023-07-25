"Какая прекрасная новость". В Турции со скандалом отменили концерт Ани Лорак

В Турции отменили концерт певицы-предательницы Ани Лорак. Исполнительница должна была выступить в Анталии 29 июля, но диаспора украинцев поспособствовала отмене концерта.

Об этой новости сообщил консул Украины в Анталии Александр Воронин в Facebook.

Детали по отмене концерта Ани Лорак

Решение об отмене концерта утвердил совет директоров холдинга Kilit Hospitality Group, в состав которой входит сеть отелей Nirvana, а также концертный зал, где и должна была развлекать публику артистка.

"Удалось добиться отмены проведения концерта Ани Лорак (Каролины Куек) в концертном зале The Cosmos Theatre. Такое решение было принято после всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности артистки в войне РФ против Украины и возможных репутационных последствий проведения такого концерта с учетом общественного резонанса со стороны украинского сообщества", - написал Воронин.

Отмечается, что продажа билетов остановлена, тем, кто их уже приобрел, будут возвращены средства.

В комментариях к посту украинцы написали, что "это прекрасная новость".

Отметим, что в последнее время Ани Лорак находится в странном состоянии. Она записывает неоднозначные видео в купальнике, как ее коллега из США Бритни Спирс.

Ани Лорак удивляет всех своим видом (Скриншот из видео)