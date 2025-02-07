Ценой в полцарства. Какие 5 коллекционных предметов стоят как бюджет небольшой страны

Коллекционирование - это не только хобби, но и многомиллионный бизнес, где редкие вещи могут стоить больше, чем бюджеты целых городов. Суммы, которые за них платят на аукционах, поражают воображение, ведь речь идет о сотнях миллионов долларов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Rarest.org рассказывает о пяти самых дорогих коллекционных предметах, которые были проданы за рекордные суммы.

Двойной орел Saint-Gaudens

Цена: 20,1 млн долларов

Страна происхождения: США

Год выпуска: 1907-1933

Владелец: правительство США

Золотая монета Saint-Gaudens Double Eagle номиналом в 20 долларов является одной из самых красивых и известных в мире нумизматики. Она стала символом могущества США в ХХ веке, ведь была последней золотой монетой такого номинала, выпущенной для широкого обращения. Ее уникальный дизайн и редкость сделали ее настоящим сокровищем для коллекционеров и инвесторов.

Самые ценные экземпляры этой серии датируются поздними годами выпуска. Например, в 1929 году было отчеканено 1,8 млн монет, но большинство из них пошли на переплавку в 1930-х годах. Сегодня в мире осталось всего несколько тысяч таких монет, что делает их исключительной редкостью.

Двойной орел Saint-Gaudens (фото: numismaticnews.com)

Часы Graff Diamonds Hallucination

Цена: 55 млн долларов

Страна происхождения: Южная Африка

Год создания: 2014

Владелец: Лоуренс Графф

Часы Graff Diamonds Hallucination - это настоящий шедевр ювелирного искусства, который удерживает титул самых дорогих часов в мире. Однако термин "часы" здесь использован очень условно: основной ценностью является не механизм, а необычайная инкрустация из редчайших бриллиантов.

Этот аксессуар содержит 110 карат бриллиантов разных цветов: желтые, синие, серые, зеленые, оранжевые и розовые драгоценные камни поражают своей яркостью. Маленький кварцевый циферблат затерялся среди этого блеска, что делает часы больше произведением искусства, чем функциональным аксессуаром.

Часы созданы по инициативе владельца ювелирного дома Graff, Лоуренса Граффа, как символ уникальности и мастерства компании в мире драгоценных камней.

Часы Graff Diamonds Hallucination (фото: thejewelleryeditor.com)

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé

Цена: 142,7 млн долларов

Страна происхождения: Германия

Год выпуска: 1955

Владелец: анонимный коллекционер

Спортивный автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé - это настоящая легенда автопромышленности. Он был создан в 1955 году под руководством инженера Рудольфа Уленгаута и стал вершиной технологий того времени.

Всего было изготовлено всего два прототипа этой модели, что делает ее бесценным экспонатом. Один из них хранится в музее Mercedes-Benz в Штутгарте, а второй в 2022 году был продан на аукционе за 135 миллионов евро частному коллекционеру. Это сделало его самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным на аукционе.

Средства от продажи были использованы для создания образовательного фонда Mercedes-Benz Fund, направленного на поддержку молодых инженеров.

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé (фото: carscoops.com)

Бриллиант Hope

Цена: 350 млн долларов

Страна происхождения: Индия

Год открытия: XVII век

Владелец: Смитсоновский институт

Hope Diamond - один из самых известных драгоценных камней в мире. Этот 45,52-каратный бриллиант был найден в шахте Коллур в Индии в XVII веке. Из-за содержания бора он имеет уникальный синий цвет.

Его первым владельцем стал французский путешественник Жан-Батист Тавернье, который продал драгоценность королю Людовику XIV. Позже камень стал известен как "Французский синий" и украшал корону французских монархов, пока не исчез во время Великой французской революции. В ХХ веке он попал в руки американской светской львицы Эвелин Уолш Маклин, которая носила его на подвеске, инкрустированной еще 16 бриллиантами.

Сейчас Hope Diamond экспонируется в Смитсоновском музее в Вашингтоне, где его ежегодно видят более 7 миллионов посетителей.

Бриллиант Hope (фото: ids.si.edu)

Картина "Спаситель мира"

Цена: 450,3 млн долларов

Страна происхождения: Италия

Год создания: 1490-е

Владелец: Мохаммед бин Салман

Картина Salvator Mundi, авторство которой приписывают Леонардо да Винчи, стала самым дорогим произведением искусства в мире. Это портрет Христа, написанный маслом на деревянной панели, который был продан в 2017 году на аукционе Christie's за 450,3 млн долларов.

Интересно, что эта картина долгое время считалась утраченной. Она исчезла в XVIII веке, а затем появилась в частной коллекции, где ее ошибочно считали копией. Лишь в начале 2000-х годов после реставрации картина была признана оригиналом и продана за рекордную сумму.

Сейчас картина принадлежит наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману, предположительно, она хранится на его яхте.

Картина "Спаситель мира" (фото: leonardodavinci.net)