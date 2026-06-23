ССО уничтожили железнодорожный мост в Крыму

Во вторник, 23 июня, появилась информация о полном разрушении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил спецопераций.

"Извините, но у нас здесь официально-срочное: железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует", - говорится в заявлении.

В Силах спецопераций подчеркнули, что "первый пошел".

Отметим, 19 июня мост через Северо-Крымский канал в районе Армянска уже получал критические разрушения.

Фото: карта Северокрымского канала в Крыму (Google maps)

Напомним, 23 июня подразделения ГУР провели операцию на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате удара были поражены грузовики, которые использовались для снабжения российских войск через так называемый сухопутный коридор в Крым.

Кроме того, на оккупированном полуострове из-за аварий на энергетических сетях ввели графики отключений электроэнергии. Без света и водоснабжения остались жители ряда городов и районов.