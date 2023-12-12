Высадка людей на Луну задерживается: названы причины

Масштабная миссия NASA по возвращению человека на Луну сталкивается с серьезными задержками и пересмотром временных рамок. Все из-за неутешительных результатов проведенного аудита.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт научных новостей Cosmos Magazine.
Миссия Artemis III должна стать первой пилотируемой высадкой на Луну с 1972 года, которая включает отправление корабля Orion с астронавтами на окололунную орбиту, где он соединится с спускающимся аппаратом Starship HLS от SpaceX. План предполагает выход двух астронавтов на южном полюсе Луны с последующим пребыванием около недели и возвращением на Землю.
В настоящее время выполнение миссии Artemis III запланировано на конец 2025 года, однако ревизоры утверждают, что у NASA практически нет возможности соблюсти этот график. В документе выделены четыре ключевые причины.
Авторы программы Human Landing System (HLS), в рамках которой разрабатывается спускаемый лунный аппарат, планируют завершить проект за 79 месяцев, начиная с момента начала разработки до пилотируемого полета.
Этот срок на 13 месяцев короче среднего времени разработки основных проектов NASA, при том что большинство из них не предусматривают полет человека в космос.
По состоянию на сентябрь 2023 года в рамках программы HLS было отложено не менее чем на 6 месяцев восемь из тринадцати ключевых событий. Двое из них были перенесены до 2025 года, в период, когда запланирован полет Artemis III.
SpaceX призвана осуществить большой комплекс сложных технических мероприятий для поддержки проекта Artemis III, включая разработку технологии хранения и передачи топлива на космической орбите. В официальной документации NASA отмечается, что SpaceX добилась ограниченных успехов в разработке необходимых технологий для решения этой задачи.
Компания Axiom, ответственная за создание лунных скафандров, должна решить значительные технические проблемы. Например, первоначальный проект NASA не удовлетворял минимальным требованиям аварийного обеспечения, необходимого для миссии Artemis III.
В связи с этим представители Axiom заявили о возможной переработке некоторых аспектов скафандра, что, в свою очередь, может привести к задержке его поставок для миссии.
Все эти обстоятельства делают крайне маловероятным полет Artemis III в 2025 году. По-видимому, его реальная реализация откладывается до 2027 года и даже позже.
Напомним, что США намерены вернуться на Луну впервые с 1972 года.
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