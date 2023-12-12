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Высадка людей на Луну задерживается: названы причины

NASA может не успеть отправить на Луну людей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Масштабная миссия NASA по возвращению человека на Луну сталкивается с серьезными задержками и пересмотром временных рамок. Все из-за неутешительных результатов проведенного аудита.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт научных новостей Cosmos Magazine.

Миссия Artemis III должна стать первой пилотируемой высадкой на Луну с 1972 года, которая включает отправление корабля Orion с астронавтами на окололунную орбиту, где он соединится с спускающимся аппаратом Starship HLS от SpaceX. План предполагает выход двух астронавтов на южном полюсе Луны с последующим пребыванием около недели и возвращением на Землю.

В настоящее время выполнение миссии Artemis III запланировано на конец 2025 года, однако ревизоры утверждают, что у NASA практически нет возможности соблюсти этот график. В документе выделены четыре ключевые причины.

График с амбициозными сроками

Авторы программы Human Landing System (HLS), в рамках которой разрабатывается спускаемый лунный аппарат, планируют завершить проект за 79 месяцев, начиная с момента начала разработки до пилотируемого полета.

Этот срок на 13 месяцев короче среднего времени разработки основных проектов NASA, при том что большинство из них не предусматривают полет человека в космос.

Задержки с некоторыми событиями

По состоянию на сентябрь 2023 года в рамках программы HLS было отложено не менее чем на 6 месяцев восемь из тринадцати ключевых событий. Двое из них были перенесены до 2025 года, в период, когда запланирован полет Artemis III.

Большой объем оставшихся работ

SpaceX призвана осуществить большой комплекс сложных технических мероприятий для поддержки проекта Artemis III, включая разработку технологии хранения и передачи топлива на космической орбите. В официальной документации NASA отмечается, что SpaceX добилась ограниченных успехов в разработке необходимых технологий для решения этой задачи.

Проблемы с проектированием

Компания Axiom, ответственная за создание лунных скафандров, должна решить значительные технические проблемы. Например, первоначальный проект NASA не удовлетворял минимальным требованиям аварийного обеспечения, необходимого для миссии Artemis III.

В связи с этим представители Axiom заявили о возможной переработке некоторых аспектов скафандра, что, в свою очередь, может привести к задержке его поставок для миссии.

Все эти обстоятельства делают крайне маловероятным полет Artemis III в 2025 году. По-видимому, его реальная реализация откладывается до 2027 года и даже позже.

Напомним, что США намерены вернуться на Луну впервые с 1972 года.

А еще у нас есть материал об обнаружении планет, на которых может быть жизнь.

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