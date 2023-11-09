Ученые обнаружили еще восемь планет, на которых может быть жизнь

Группа астрономов из Корнельского университета изучила и проанализировала данные космического телескопа TESS и объявила, что обнаружено еще 8 планет, которые относятся к суперземлям. Анализ показывает, что на них может быть углекислый газ, вода и метан.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Universe Today.

Телескоп TESS был специально разработан для поиска планет вне нашей Солнечной системы.

На данный момент ученым удалось подтвердить существование 400 планет, еще почти 6000 объектов находятся в качестве кандидатов на статус экзопланеты.

Среди этого огромного списка ученые обнаружили восемь планет, схожих с Землей по размеру. Все они относятся к классу суперземель, то есть их размер немного больше, а масса может превышать земную в несколько раз.

Список новых планет (скриншот)

Согласно таблице, можно увидеть, что есть планеты, которые в 4 раза превышают массу Земли, а диаметр в 1,8 раз больше.

Отдельно выделены шесть планет, которые стоило бы изучить более подробно, так как они обладают важными характеристиками. Это так называемые краеугольные планеты - на которых может быть растительность и живые организмы.

Сейчас ученые создали модели атмосфер этих 8 планет на основе тех данных, которые уже удалось выяснить. Анализы указывают, что на этих планетах присутствует углекислый газ, вода и метан. Метан может свидетельствовать о возможности существования жизни на поверхности этих планет. Хотя такие данные не всегда подтверждаются.

В будущем планируется использовать более новые приборы космического телескопа Уэбб для более детального изучения атмосфер этих планет.