Вырастут даже в песке: 7 полезных овощей, которые растут в любой почве

Чеснок

Чеснок - это овощ, который не только полезен для здоровья, но и очень легко выращивается в песчаной почве. Его можно выращивать на хорошо дренированных землях с достаточным количеством солнца.

Важно поддерживать умеренную влажность почвы, поскольку чеснок не любит застоя воды. Для лучшего развития обогащает почву компостом. Высота чеснока достигает 30-45 см, а ширина его растения - 10-15 см.

Батат

Батат, или сладкий картофель - это не только вкусный и питательный овощ, но и декоративная культура, которая может стать украшением вашего сада. Ее яркие лианы добавляют цвета и зеленой массы любому двору.

Песчаная почва идеально подходит для выращивания сладкого картофеля, поскольку она хорошо дренирует воду, что является важным для этого вида растения. Высаживайте его на хорошо дренированную землю, на солнечное место, и не забывайте о регулярном поливе, поскольку картофель любит влагу, но не чрезмерное количество воды.

Для лучших результатов важно также содержать землю в умеренно влажном состоянии. Высота растения достигает 30-60 см, а ширина - 60 см.

Клубни батата (фото: Википедия)

Морковь

Морковь является еще одним замечательным овощем для песчаной почвы. Она нуждается в хорошем дренаже и равномерной влажности, что песчаная почва идеально обеспечивает. Прежде чем высаживать семена, подготовьте землю, удалив камни, которые могут препятствовать развитию корнеплодов.

Морковь любит влажную, но не чрезмерно увлажненную почву, поэтому регулярный полив обязателен. Если все условия соблюдены, морковь вырастет до высоты 30-45 см, а ее корень будет иметь ширину 5-10 см.

Бамия

Бамия не только вкусное, но и декоративное растение. Ее цветы и листья добавляют эстетики любому саду. Бамия очень хорошо растет в песчаной почве, поскольку она позволяет растению быстро развиваться, обеспечивая ему необходимые условия для здорового роста.

Важно высаживать бамию на солнечном месте, поскольку она требует много света. Она дает стручки в течение лета и начала осени, что делает ее идеальной для долгого сезона. Высота растения может достигать 1,2-1,8 м, а ширина - от 60 до 120 см.

Бамия не только вкусное, но и красивое растение (фото: Википедия)

Кабачки

Кабачки - это еще одна культура, которая прекрасно чувствует себя в песчаной почве. Они быстро растут и дают плоды, которые можно использовать в разнообразных блюдах. Кабачки не требуют сложного ухода, но для достижения наилучших результатов важно обеспечить постоянный полив, особенно в периоды жары.

Высаживайте кабачки на солнечном месте в хорошо дренированной земле. Они могут достигать высоты от 30 до 90 см, а ширина растения колеблется от 60 до 90 см.

Куркума

Хотя куркума больше известна как специя, это также корнеплод, который прекрасно растет в песчаной почве. Она нуждается в легких, хорошо дренированных условиях, которые предоставляет песчаная почва.

Высаживайте корневища куркумы на глубину 5-10 см в землю, которая имеет хорошую проницаемость воды. Куркума не требует особого ухода, однако развивается лучше всего на солнечном месте в умеренно влажной почве. Высота куркумы может достигать 90-120 см, а ширина - 60-90 см.

Корни куркумы (фото: Википедия)

Перцы

Перцы - одна из наиболее популярных культур среди садоводов, и песчаная почва является для них идеальной средой. Растения этой культуры любят тепло, поэтому для их выращивания важно выбирать хорошо прогретые участки.

Перцы нуждаются во влаге, поэтому важно регулярно поливать их, особенно в сухие периоды. Высота растения может составлять от 60 до 120 см, а ширина - от 30 до 60 см. При условии правильного ухода перцы дают большой урожай за один сезон.