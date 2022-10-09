RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выращиваем клубнику на подоконнике: лучшие сорта и секреты урожая

Фото: Как вырастить клубнику на подоконнике (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы думаете, что для выращивания клубники нужно иметь огород или какую-нибудь грядку, это не совсем так. Ведь ароматная ягода может дать урожай на вашем подоконнике. Главное – правильный подход и выбранный сорт.

Об этом пишет канал Дача. Сад і город.

Какой сорт выбрать

Для выращивания клубники нужно правильно выбрать сорт. К примеру, такие ремонтантные сорта, как "Королева Елизавета", "Женева", "Домашний деликатес" могут давать урожай круглый год.

А еще они являются ампельными сортами, то есть разрастаются и хорошо свисают, например, из кашпо.

Фото: Сорт клубники "Королева Елизавета" (pitomnik.kiev.ua)

Правильно подготовьте почву

Почва для клубники должна быть или универсальная – из покупных. А можно и самим приготовить его: из перегноя, песка и земли. На дно горшка уложите дренаж, так как ягода не любит застаивание воды.

На какое окно поставить

Лучше всего подойдут солнечные – на южной стороне. А вот зимой следует обзавестись дополнительной подсветкой на пол дня.

Уход такой же, как за обычной клубникой, но еще рекомендуется опрыскивать водой с добавлением железа.

Раньше мы писали, как сделать универсальное природное удобрение из шкурок бананов для комнатных растений.

Также читайте, какие цветы нужно посадить под зиму , чтобы летом и осенью получить цветущий сад.

Читайте РБК-Украина в Google News
сад и огород