Банановая вода сделает чудо для комнатных растений: как сделать бесплатное средство
Банановая вода – простое и бесплатное средство, которое делается из кожуры фрукта, которая обычно идет в мусорку.
Как это сделать, сообщает канал Дача. Сад і город.
Для этого нам понадобится:
- Кожура банана
- Нож
- Вода
- Банка 1 литр
Пошаговая инструкция по изготовлению удобрений
Возьмите кожуру от одного банана, мелко порежьте.
Сложите в литровую банку и залейте водой комнатной температуры.
Поставьте в холодильник на 1-2 неделю.
Отцедите остатки кожуры от жидкости. Время от времени поливайте этим удобрением растения.
Остатки удобрения храните в прохладном месте. Не бойтесь, оно станет черного цвета.
"Удобрение это классное, очень хорошо действует на цветы. Попробуйте", – уверяют цветоводы.
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