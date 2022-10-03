ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Банановая вода сделает чудо для комнатных растений: как сделать бесплатное средство

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 12:48
Банановая вода сделает чудо для комнатных растений: как сделать бесплатное средство Коллаж РБК-Украина: Удобрение для комнатных растений из бананов
Автор: Светлана Мащенко

Банановая вода – простое и бесплатное средство, которое делается из кожуры фрукта, которая обычно идет в мусорку.

Как это сделать, сообщает канал Дача. Сад і город.

Для этого нам понадобится:

  • Кожура банана
  • Нож
  • Вода
  • Банка 1 литр

Пошаговая инструкция по изготовлению удобрений

Возьмите кожуру от одного банана, мелко порежьте.

Сложите в литровую банку и залейте водой комнатной температуры.

Поставьте в холодильник на 1-2 неделю.

Банановая вода сделает чудо для комнатных растений: как сделать бесплатное средство

Отцедите остатки кожуры от жидкости. Время от времени поливайте этим удобрением растения.

Остатки удобрения храните в прохладном месте. Не бойтесь, оно станет черного цвета.

Банановая вода сделает чудо для комнатных растений: как сделать бесплатное средство

"Удобрение это классное, очень хорошо действует на цветы. Попробуйте", – уверяют цветоводы.

Раньше мы писали, какие цветы нужно посадить под зиму, чтобы летом и осенью получить цветущий сад.

Также читайте, какие растения лучше выбросить из дома, чтобы почувствовать себя гораздо лучше.

Читайте РБК-Украина в Google News
сад и огород