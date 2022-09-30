Веры, Надежды Любви и матери их Софии: что обязательно сделать в праздник, почему он особенный

Ежегодно 30 сентября православный мир отмечает важный церковный и народный праздник - Вера, Надежда, Любовь и мать их София.
Обо всех традициях и запретах этого праздника, читайте в материале Styler.
Вера, Надежда, Любовь и матерь их София - это христианские мученицы, жившие во 2 веке нашей эры в Римской империи.
София была родом из Милана. Она рано овдовела, после чего перебралась в Рим. Своих дочерей София воспитывала в христианской вере и даже дала им имена в честь главных христианских добродетелей - Вера, Надежда и Любовь.
В то время римское государство жестоко преследовало верующих во Христа. Маленьких девочек (старшей Вере тогда было всего 12, а младшей Любови лишь 9) арестовали, подвергли истязаниям, а затем убили на глазах их матери.
Сама София скончалась на следующий день у могилы своих дочерей. За все пережитое Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья были причислены к лику святых и сегодня по молитвам к ним происходят чудеса.
30 сентября раньше называли "бабьим праздником", в который нужно было поплакать.
Тогда верили, что утро этого дня все женщины должны начинать с громкого плача, который служит своеобразным оберегом. Слезы в народной традиции — это не только выражение естественного горя или печали, но и форма ритуального поведения. И так почитали мать девочек Софию, которая умерла после дочек.
Если 30 сентября оплакать всех своих близких и свою собственную долю, то в течение года ничего плохого не случится.
Женщины с именами Вера, Надежда, Любовь и София отмечают именины именно 30 сентября.
Ранее мы писали про светские праздники, которые нас ждут в октябре 2022.
Также читайте, какой будет погода в Украине зимой 2022.