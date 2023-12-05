У Веры Брежневой отобрали бизнес в России: что известно

Что известно

Исполнительница открыла магазин вместе с российским дизайнером Ханной Хмелевой.

Как пишет Telegram-канал Mash, во время обсуждения условий ведения бизнеса Брежнева обязалась заниматься "раскруткой".

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Причиной того, что у артистки отобрали бизнес, стало то, что украинка уже более полутора лет совсем не вовлечена в дела.

Кроме того, ООО, созданное Верой в РФ, было закрыто за долги.

Отметим, что певица до 24 февраля 2022 года жила и активно строила карьеру в стране-агрессорке.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

После начала полномасштабного вторжения РФ она уехала с территории государства-врага и поселилась за границей, где занялась волонтерством.

А недавно знаменитость впервые за долгое время выступила в Украине. Брежнева появилась на концерте "Новогодней музыкальной платформы".