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У Веры Брежневой отобрали бизнес в России: что известно

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Вера Брежнева потеряла свой последний бизнес в России. Речь идет о бутике женской одежды Myseasons в Петербурге.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пропагандистские Telegram-каналы.

Что известно

Исполнительница открыла магазин вместе с российским дизайнером Ханной Хмелевой.

Как пишет Telegram-канал Mash, во время обсуждения условий ведения бизнеса Брежнева обязалась заниматься "раскруткой".

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Причиной того, что у артистки отобрали бизнес, стало то, что украинка уже более полутора лет совсем не вовлечена в дела.

Кроме того, ООО, созданное Верой в РФ, было закрыто за долги.

Отметим, что певица до 24 февраля 2022 года жила и активно строила карьеру в стране-агрессорке.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

После начала полномасштабного вторжения РФ она уехала с территории государства-врага и поселилась за границей, где занялась волонтерством.

А недавно знаменитость впервые за долгое время выступила в Украине. Брежнева появилась на концерте "Новогодней музыкальной платформы".

Недавно Ефросинина дала совет любителям российских песен и фильмов.

Также мы писали, что бывший режиссер легендарного киножурнала "Ералаш" отправился на войну против Украины.

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